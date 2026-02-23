'मसाज पार्लर और मोमो', नॉर्थ-ईस्ट की महिला ने सुनाई आपबीती, बोली- गवार कहा, मारने की भी दी धमकी
साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में नॉर्थ-ईस्ट की तीन महिलाओं को कथित तौर पर पड़ोसी द्वारा नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा। इस मामले में मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 79/351(2)/3(5)/196 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में नॉर्थ-ईस्ट की तीन महिलाओं को कथित तौर पर पड़ोसी द्वारा नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा। इस दौरान पड़ोसी ने उनके धर्म, कामकाज और पेशे को लेकर भी अपशब्द कहे। इन्हीं में से एक पीड़ित महिला ने बताया है कि उन्होंने इलेक्ट्रीशियन के साथ भी गाली-गलौज की थी जो कि उनके फ्लैट पर एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने आया था।
पीड़ित महिला ने कहा कि, ‘मेरे एयर कंडीशनर की मरम्मत हो रही थी, तभी पहली मंजिल पर धूल गिर गई। पड़ोसी (पहली मंजिल पर मौजूद) ने हमारे इलेक्ट्रीशियन के साथ गाली-गलौज की। हमने उसका बचाव किया तो इसके बाद उन्होंने (पड़ोसी) नॉर्थ-ईस्ट को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाद में, उन्होंने पुलिस बुला ली और हमारी बहस हुई।’
चुप ही नहीं हुए आरोपी दंपत्ति
पीड़िता महिला के मुताबिक वह लगातार गुस्सा कर रहे थे। हमने धूल गिरने पर माफी भी मांगी थी लेकिन इसके बाद वो हमारे ही खिलाफ बोलने लगे। मैं तुमसे (नॉर्थ-ईस्ट की तीनों महिलाएं) से बात कर रहा हूं क्या। तुम लोग नॉर्थ-ईस्ट गवार, तुम्हें आकर मैं मारूंगा। इसके बाद हम ऊपर अपने फ्लोर पर आ गए मगर आरोपी चुप ही नहीं हुआ और पुलिस को बुला लिया। इसके बाद हमारी दंपत्ति से बहुत बहस हुई। मैं चाहती हूं कि आरोपी को कोई सजा जरूर मिले क्योंकि ऐसे ही वह किसी को कुछ बोलकर आराम से बैठ सकते हैं। ये हमारे साथ अक्सर होता रहता है लेकिन इसबार काफी बड़े स्तर पर हुआ। सजा मिलेगी ताकि अगली बार कोई ऐसा न करें।' आपको बता दें कि इस मामले में मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 79/351(2)/3(5)/196 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है मामला?
मामला 20 फरवरी का है जब महिलाओं ने एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को अपने किराए के फ्लैट में बुलाया। इस दौरान इलेक्ट्रिशियन ने एसी को इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल मशीन दीवार पर चलाई तो उसकी धूल और ईंट के छोटे टुकड़े नीचे पड़ोसी के फ्लोर पर जा गिरे। इस दौरान पहली मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी हर्ष सिंह और रूबी जैन ने इसका विरोध किया और बहस शुरू हो गई।
वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल
इस दौरान दंपत्ति ने उन्हें और नॉर्थ-ईस्ट को निशाना बनाते हुए अपशब्द कहे और अपमानजनक और नस्लभेदी टिप्पणियां कीं। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में, आरोपी महिला कथित तौर पर पूर्वोत्तर की महिलाओं को 'मोमो' कहते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ ही उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, '500 रुपये में मसाज पार्लर में काम करने वाली। क्या तुम यहां धंधा करने बैठी हो? क्या तुमने घर पर मसाज पार्लर खोल लिया है?'
एक पुलिस अधिकारी मौजूद था
दोनों पक्षों के बीच जब बहस हो रही थी तो तब मौके पर एक पुलिस अधिकारी मौजूद था। वीडियो में पुलिसकर्मी को बीच-बचाव करते और स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए भी देखा जा सकता है। बहस के दौरान एक अन्य पीड़ित महिला कहती है 'जो कुछ भी आपने मेरे में बारे में कह रही हैं, वह सबने सुन लिया है। आपने झूठे आरोप लगाए कि मैं शराब पीती हूं। मेरे कमरे में जाकर चेक कर लीजिए अगर आपको वहां कोई बोतल मिल जाए।' इसके अलावा वीडियो में आरोपी दंपत्ति को पीड़ितों को 'गटर-छाप', 'जाओ और मोमो बेचो' और 'नॉर्थईस्ट के लोग बेकार हैं' कहते सुना जा सकता है।
