यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिवाली के दिन दिल्ली में कई रेलवे रिजर्वेशन काउंटर रहेंगे बंद, देखें लिस्ट
कई पेसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर सीमित समय के लिए बंद रहेंगे या पूरी तरह बंद रहेंगे। रेलवे की ओर से सलाह दी गई है कि 8 नवंबर को टिकट बुकिंग से पहले यात्री रिवाइज्ड टाइमिंग देख लें।
दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दिन (8 नवंबर) को कई पेसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर सीमित समय के लिए बंद रहेंगे या पूरी तरह बंद रहेंगे। उत्तरी रेलवे ने घोषणा ने यह घोषणा की है। तीन रिजर्वेशन काउंटर आईआरसीए बिल्डिंग, दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन शाम को 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। वहीं 15 अन्य सेंटर दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 8 नवंबर को शाम की शिफ्ट के दौरान जो 15 सेंटर बंदे रहेंगे उनमें सरोजिनी नगर, कीर्ति नगर, शकूर बस्ती, दिल्ली शाहदरा, गाजियाबाद, कड़कड़डूमा, ओखला, नोएडा, तुगलकाबाद, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, लाजपत नगर, रोहिणी, एम्स और आईआरसीए बिल्डिंग स्थित इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो शामिल हैं। हालांकि उत्तरी रेलवे ने कहा है कि ये सभी सेंटर सुबह की शिफ्ट के दौरान सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे।
रिवाइज्ड टाइमिंग चेक करने की सलाह
यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर वे इनमें से किसी भी सेंटर पर टिकट बुकिंग के लिए जा रहे हैं तो असुविधा से बचने के लिए रिवाइज्ड टाइमिंग चेक करें और अपनी यात्रा की योजना उसी के मुताबिक बनाएं।
दिवाली वाले दिन दिल्ली में 6 रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस पूररे दिन के लिए बंद रहेंगे। इनमें संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी।
क्या बोले मुख्य जनसंपर्क अधिकारी?
उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि 8 नवंबर को जो यात्री रिजर्वेशन सेंटर जाने की तैयारी में हैं वे घर से निकलने से पहले रिवाइज्ड टाइमिंग और सेंटर बंद हैं या खुले इसकी जानकारी जरूर चेक करें।
यात्रियों से कह गया है कि यह बदलाव सिर्फ लिस्ट में दिए गए रिजर्वेशन काउंटरों के लिए हैं। यात्री अगर बंद रहने वाले घंटों के दौरान टिकट बुक करना चाहते हैं तो बुकिंग के अन्य विकल्पों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी शुरू
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि इसी दिन वाराणसी को प्रयागराज रामबाग से और वाराणसी सिटी को राजा तालाब से जोड़ने वाली दो मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। पूरी तरह से एयर कंडीशन और 16 डिब्बों वाली इस नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 823 यात्रियों के बैठने/सोने की क्षमता है। इसमें प्रथम श्रेणी एसी का एक, द्वितीय श्रेणी एसी के चार और तृतीय श्रेणी एसी के 11 डिब्बे शामिल हैं।
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