Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीMan brutally murdered in Delhi trilopuri for not allowing mobile phone to be charged
क्या इतनी सस्ती है जान? दिल्ली में मोबाइल चार्ज न करने देने पर बेरहमी से कत्ल, दो आरोपी गिरफ्तार

क्या इतनी सस्ती है जान? दिल्ली में मोबाइल चार्ज न करने देने पर बेरहमी से कत्ल, दो आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान यामीन (31) और यासीन (28) के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Feb 09, 2026 07:27 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ऑटो रिपेयर दुकान (बाइक स्पेयर पार्ट्स) चलाने वाले शख्स ने जब कथित तौर पर तीन युवकों को अपनी दुकान पर मोबाइल चार्ज करने से मना कर दिया तो बदले में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान यामीन (31) और यासीन (28) के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारी ने बताया, ‘पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि मोबाइल फोन चार्ज न करने देने पर ही हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपियों में से एक ने मृतक पर चाकू से हमला किया था। मृतक का नाम वीर सिंह है जबकि उन्हें बचाने आए रामकिशन को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया था।’

इस सनसनीखेज हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ईलाज के दौरान मौत

सूचना मिलने के बाद जब पुलिस दुकान पर पहुंची तो दोनों घायलों को ईलाज के लिए एलबीएस (LBS) अस्पताल ले जाया गया। ईलाज के दौरान वीर सिंह की हालात गंभीर होती चली गई तो उन्हें और बेहतर ईलाज के लिए मैक्स अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी और राम किशन को ईलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।'

मोबाइल चार्ज करने की जिद

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि तीन अज्ञात लोग वीर सिंह की दुकान पर आए थे और उनसे मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए कह रहे थे। अधिकारी के मुताबिक 'जब दुकानदार ने इनकार कर दिया, तो आरोपी जिद करने लगे और इस दौरान दोनों के बीच बहस छिड़ गई। कहासुनी के दौरान, हमलावरों में से एक ने कथित तौर पर धारदार हथियार निकाला और वीर सिंह पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जब राम किशन ने बीच-बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी चाकू मार दिया गया।'

