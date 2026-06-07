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इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका और फिर कुक ने उठाया ये कदम, दांव पर लग गईं कई जिंदगी! मालवीय नगर अग्निकांड की खौफनाक कहानी

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। होटल के कुक के मुताबिक आग लगने की शुरुआत किचन में फटे एक इलेक्ट्रिक स्टोव से हुई थी और फिर धीरे-धीरे पूरे होटल में  फैल गई। घबरहाट में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे पुलिस संदेह की निगाह से देख रही है।

इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका और फिर कुक ने उठाया ये कदम, दांव पर लग गईं कई जिंदगी! मालवीय नगर अग्निकांड की खौफनाक कहानी

मालवीय नगर एक होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई जिसमें 12 विदेशी थे। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को होटल के कुक केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया था। कुक ने इस भयावह अग्निकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

न्यूज18 में छपी एक खबर के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने अबतक की पूछताछ में पाया है कि आग कुक की लापरवाही के चलते फैली। कुक की पहचान केशव नेगी के रूप में हुई है और उससे करीब 6 घंटे पूछताछ की गई है। कुक ने आग लगने से लेकर उसके विकराल रूप लेने तक के घटनाक्रम के बारे में बताया है।

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ऑन करने के तुरंत बाद आग

न्यूज18 ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि, नेगी ने पुलिस को बताया कि बुधवार सुबह किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव चूल्हा ऑन करने के तुरंत बाद आग लग गई थी। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि इस दौरान इलेक्ट्रिक स्टोव चूल्हा फट गया था जिससे आग तेजी से पूरे होटल में फैल गई।

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आग और धुंआ फैलता देख कुक घबरा गया

पूछताछ में सामने आया है कि होटल में तेजी से आग और धुंआ फैलता देख कुक घबरा गया। इस दौरान अफरा-तफरी के बीच नेगी ने भागने से पहले होटल की मुख्य बिजली सप्लाई को बंद कर दिया था। अब पुलिस नेगी के इस फैसले को लेकर जांच कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया?

पुलिस को आशंका है कि बिजली सप्लाई रुकने से होटल का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया जिससे कई लोग फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर बिजली सप्लाई चालू रहती तो क्या लोग बाहर आ सकते थे या नहीं।

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शटर बंद कर भाग निकला था

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया है कि आग लगने के बाद उसने किसी को सतर्क नहीं किया और शटर बंद कर भाग गया। जांचकर्ता अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शटर बंद करने के बाद होटल के मेहमानों के बाहर निकलने के रास्ते या बचाव कार्य में बाधा आई? पुलिस को शटर को तोड़ने में ही 15 मिनट का समय लग गाया जिससे रेस्क्यू बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस अब होटल के मालिक और आरोपी लवकेश बजाज और केशव नेगी को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि होटल का कुक दो दिन की पुलिस रिमांड में है।

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