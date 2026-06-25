15 साल की रेप पीड़िता को 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत, HC का बड़ा फैसला; वजह भी बताई
दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 वर्षीय रेप पीड़िता को 28 हफ्ते की प्रग्नेंसी को खत्म करने की इजाजत दी है। बच्ची ने अपने पिता के जरिए कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर प्रेग्नेंसी खत्म करनी की इजाजत मांगी थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 वर्षीय गर्भवती रेप पीड़िता को उसके 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की इजाजत दी है। कानून 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंसी को खत्म करने इजाजत नहीं देता मगर कोर्ट ने बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखकर फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्ची को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर किया गया तो इससे उसे मानसिक आघात पहुंचेगा।
जस्टिस मिनी पुष्कर्ना की वेकेशन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इस मामले में अगर स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है तो अधिकारी बच्चे को मेडिकल सहायता देंगे और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को शामिल करेंगे। इसके साथ ही बच्ची और उसके पिता नवजात को गोद देने चाहे तो उसकी भी व्यवस्था करनी होगी। बेंच ने दिल्ली एम्स को निर्देश दिया है कि वे डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण के टिश्यू को सुरक्षित रखें जो कि क्रिमिनल केस में एक अनिवार्य प्रक्रिया है।
पिता के जरिए याचिका दायर की थी
आपको बता दें कि इस मामले में बच्ची ने अपने पिता के जरिए याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट से कहा गया था कि वह अपनी 26 से 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को खत्म करना चाहती है। बच्ची ने याचिका में बताया कि उसका रेप किया गया था जिसके बाद ही गर्भ ठहरा। याचिका में कहा गया कि प्रेग्नेंसी जारी रखने से उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचेगा।
अगर बच्चा जिंदा पैदा होता है तो…
कोर्ट ने 24 जून को दिए अपने आदेश में कहा 'याचिकाकर्ता को मेडिकल मदद से प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती होने की इजाजत दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम शामिल होगी। अगर बच्चा जिंदा पैदा होता है तो दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे की नवजात को मेडिकल मदद मिले और उसे इनक्यूबेटर में रखा जाए।'
बच्ची और पिता की इच्छा को माना
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि 'इस दौरान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आगे के निर्देश भी लिए जाएं। बच्ची और उसके पिता की इच्छा के आधार पर तय प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद दिया जाए।
आपको बता दें कि एम्स दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्ची प्रेग्नेंस खत्म करने के लिए मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट बच्ची को प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए फिट बता रही है तो इसमें उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं।
कोर्ट के विशेष अधिकारों के तहत
कोर्ट ने कहा है कि 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी ) 24 हफ्ते से ज्यादा के भ्रूण को खत्म करने की मनाही करता है लेकिन रेप के मामलों में कोर्ट अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे मामलों में नाबालिग पर गहरा मानसिक आघात लगता है। पिता और बेटी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अनुभवी मेडिकल टीम की निगरानी में प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत दी जाती है।'
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