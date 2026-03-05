दिल्ली के इन इलाकों में हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड, 35 नए छोटे सीवेज प्लांट लगाने की भी तैयारी
पिछले एक साल में कई बैठक और फील्ड विजिट भी की जा चुकी है। आंकड़ों से पता चला है कि यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों में से 11 को टैप किया जा चुका है और बाकी बचे नालों पर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
पिछले एक साल में दिल्ली जल बोर्ड ने 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को अपग्रेड किया है। यमुना नदी में गिरने वाली गंदगी को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यमुना की सफाई के लिए कई प्रयास किए गए हैं और साथ ही शहर में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इनमें सीवर लाइन बिछाना, छोटे नालों को बंद करना आदि शामिल है। वहीं पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए इसके लिए आईआईटी रुड़की से मदद ली जा रही है।
आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाई गई है जो कि 707 मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD) से बढ़कर 735 MGD हो गई है। दिल्ली जल बोर्ट राज्य में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेट कर रहा है। जिन इलाकों में काम पूरा हो चुका है उनमें केशोपुर, कोंडली, रोहिणी, नरेला, यमुना विहार, नजफगढ़, पप्पन कलां और निलोठी के प्लांट शामिल हैं। डेटा के मुताबिक जल बोर्ड सब-ड्रेन टैपिंग प्लान पर काम कर रहा है नजफगढ़ और शाहरदा जैसे बड़े नालों में गिरने वाला छोटे नालों का पानी रोककर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यमुना नदी में कचरा न गिरे इसके लिए 35 छोटे सीवेज प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
401 अनधिकृत कॉलोनियां और 110 शहरी गांव को फायदा
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इन छोटे प्लांट से सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ेगी, साफ-सफाई बेहतर होगी और पानी बचाने के प्रयासों को मदद मिलेगी। अनुमान है कि इन सुविधाओं से करीब 29.7 लाख लोगों को फायदा होगा, जिनमें 401 अनधिकृत कॉलोनियां और 110 शहरी गांव शामिल हैं। वहीं पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जल बोर्ड हरियाणा सरकार और आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके लिए पिछले एक साल में कई बैठक और फील्ड विजिट भी की जा चुकी है। आंकड़ों से पता चला है कि यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों में से 11 को टैप किया जा चुका है और बाकी बचे नालों पर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना
अधिकारियों ने बताया कि घरेलू ग्राहकों के लिए 'लेट पेमेंट सरचार्ज' (LPSC) माफी योजना भी शुरू की गई है। 31 जनवरी तक इस योजना से 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा पहुंचा है और सरकार को 484.48 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
