दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 25 आईपीएस और DANIPS अधिकारियों के तबादले
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 25 आईपीएस और DANIPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को 25 आईपीएस और DANIPS अधिकारियों के तुरंत प्रभाव से तबादले और नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने जारी किया है।
2009 बैच की आईपीएस अधिकारी मोनिका भारद्वाज का तबादला अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स) के पद पर किया गया है।
2009 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल मलिक और गौरव शर्मा को अतिरिक्त सीपी (सिक्योरिटी) नियुक्त किया गया है। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा बंथिया को टेक्नीकल और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अलावा डीसीपी आईटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
2015 बैच की आईपीएस अधिकारी नेहा यादव को डीसीपी परसेप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल की जिम्मेदारी मिली है। प्रवीण कुमार त्रिपाठी को डीसीपी स्पेशल सेल से हटाकर डीसीपी कमिश्नर सचिवालय में नियुक्ति मिली है।
सुबोध कुमार गोस्वामी का तबादला डीसीपी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से डिप्टी डायरेक्टर डीपीए के पद पर जबकि आदित्य गौतम को एसीपी क्राइम से डीसीपी क्राइम के पद पर तैनात किया है। विकास श्योकंद को डीसीपी स्पेशल सेल और ए वेंकटेश एडिशनल डीसीपी-II शाहदरा (सीडीसी) नियुक्त किए गए हैं।
मनोज कुमार मीना का तबादला अतिरिक्त डीसीपी-II (दक्षिण-पूर्व जिला) के पद पर हुआ है, जबकि विनय माथुर को अतिरिक्त डीसीपी-II (रोहिणी जिला) के पद तैनाती मिली है।
जसबीर सिंह का तबादला अतिरिक्त डीसीपी-I (बाहरी जिला), सौरभ चंद्रा का अतिरिक्त डीसीपी-I (पश्चिम जिला) और अजय कुमार का डीसीपी (सुरक्षा) के पद पर, रेणू लता अतिरिक्त डीसीपी (SPUWAC), विदुषी कौशिक का तबादला अतिरिक्त डीसीपी-II (द्वारका जिला) में किया गया है।
वहीं आशीष कुमार को डीसीपी (आर्थिक अपराध शाखा), मनीष लाडला को डीसीपी (क्राइम) और रोहित गुप्ता को डीसीपी (सिक्योरिटी) के पद पर तबादला हुआ है।
राम दुलैश मीणा को अतिरिक्त डीसीपी-II (उत्तरी जिला) से अतिरिक्त डीसीपी-II (उत्तर-पश्चिम जिला) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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