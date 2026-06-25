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दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 50 IAS सहित कई सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 50 आईएएस और DANICS अधिकारियों का ट्रांसफर करने के अलावा हेल्थ डिपार्टमें में तो लगभग सभी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है।

दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 50 IAS सहित कई सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर

दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 50 आईएएस और DANICS ((दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप आईलैंड सिविल सर्विस) अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट में लगभग सभी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह (हेल्थ) और कपिल मिश्रा (टूरिज्म) के सेक्रेटरी भी ट्रांसफर किए गए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद से जुड़े मामलों को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। इतने बड़े स्तर पर किए गए बदलाव को सरकार की कार्यशैली में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा महिला एवं बाल विकास, ट्रेड एंड टैक्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रेवन्यू, शहरी विकास, जेल, बिजली और जल बोर्ड सहित कई विभागों में भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

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भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हुए हैं

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दवाओं और अन्य मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के दो सीनियर अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हुए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (ACB) ने इन दोनों अधिकारियों पर एक्शन से पहले पिछले हफ्ते इस मामले के सिलसिले में डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया था जो कि दवा और मेडिकल उपकरणों की खरीद करने वाली केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के तत्कालीन प्रभारी रहे हैं। उनपर आरोप हैं कि वे खरीद प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां कर चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे थे। इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर काफी बड़ी चपत लगी।

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केंद्रीय खरीद एजेंसी में भी हो चुका फेरबदल

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने केंद्रीय खरीद एजेंसी के 40 से ज्यादा मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया था। सरकार ने कहा था कि केंद्रीय खरीद एजेंसी दिल्ली सरकार की हेल्थ व्यवस्था के लिए काम करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें अनुभवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है।

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फायर डिपार्टमेंट भी अहम बदलाव किए गए

शहर में आग लगने की हाल की घटनाओं के बाद फायर डिपार्टमेंट में भी अहम बदलाव किए गए हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर नेदुचेझियन को हटा दिया गया है और ये जिम्मेदारी अब सचिन राणा (अतिरिक्त प्रभार) को सौंपी गई है। वे शहरी विकास विभाग और गृह विभाग में सेक्रेटरी पद भी संभालेंगे।

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