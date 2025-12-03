लुटियंस दिल्ली 25 साल तक होगी पानी की टेंशन से फ्री, NDMC बनाएगी मास्टर प्लान

संक्षेप: लुटियंस दिल्ली को पानी की किल्लत से मुक्त करने और अगले 25 वर्षों के लिए पानी की हर बूंद को सुरक्षित करने हेतु एनडीएमसी ने एक मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है।

दिल्ली के दिल यानी लुटियंस दिल्ली में अब पानी की हर बूंद को 25 साल आगे तक सुरक्षित करने की बड़ी तैयारी चल रही है। NDMC ने एक मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है, जिससे वीआईपी इलाका पानी की किल्लत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए।

लुटियंस दिल्ली के 42.7 वर्ग किलोमीटर में स्थायी आबादी महज 2.5 लाख है, लेकिन दिन में घूमने-काम करने वाले लोगों की तादाद 16 से 20 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब पानी की डिमांड तो दिल्ली के किसी बड़े इलाके जितनी है लेकिन सप्लाई लाइनें पुरानी और सीमित हैं।

148 मिलियन लीटर चाहिए, मिल रहे सिर्फ 125 अभी इस इलाके को रोज 148 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पानी की जरूरत है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से सिर्फ 125 MLD ही मिल पाता है। यानी हर दिन 23 मिलियन लीटर की कमी है। गर्मियों में तो हालात और खराब हो जाते हैं।

क्या-क्या होगा इस मेगा स्टडी में? NDMC ने 28 नवंबर को टेंडर निकाला है। जो एजेंसी चुनी जाएगी, उसे एक साल में पूरा मास्टर प्लान तैयार करना है। इसमें सैकड़ों किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों को बदलना, अंडरग्राउंड पानी के टैंक को अपग्रेड करना, झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों तक भी पक्की सप्लाई पहुंचाना, नए पानी के स्टोरेज बनाना और बैकअप प्लान तैयार करना शामिल है।