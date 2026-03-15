जमाखोरों की खैर नहीं! 70 टीमें तैनात, सिरसा बोले- दिल्ली में LPG की कोई कमी नहीं
सिरसा ने कहा कि इजरायल और ईरान युद्ध के चलते एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है जिसके वजह से दिल्ली में भी अफवाह फैलाई गई हैं और लोग घबराहट में सिलिंडर खरीद रहे हैं। घबराहट में खरीदारी की जरूरत नहीं क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से व्यवस्थित है।
दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को बताया कि राजधानी में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। इसके साथ ही सिरसा ने बताया है कि एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी रोकने के लिए 70 टीमें तैनात की गई हैं।
मंत्री ने एक बयान में कहा कि सरकार ने दिल्ली में एलपीजी की निगरानी के लिए पुलिस, वजन एवं माप विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की 70 संयुक्त टीमें तैनात की हैं। ये टीमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाजार में स्टॉक की चेकिंग कर रही हैं और साथ ही जमाखोरी करने वालों से सख्ती से निपट रही है। उन्होंने बताया कि ऊंचे दामों पर सिलिंडर बेचने वालों के खिलाफ भी ये टीम एक्शन ले रही है।
दिल्ली में भी अफवाह फैलाई गई हैं
सिरसा ने कहा कि इजरायल और ईरान युद्ध के चलते एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है जिसके वजह से दिल्ली में भी अफवाह फैलाई गई हैं और लोग घबराहट में सिलिंडर खरीद रहे हैं। घबराहट में खरीदारी की जरूरत नहीं क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से व्यवस्थित है।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की नियंत्रित बिक्री
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद, सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ तालमेल बिठाकर कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। जरूरी सेक्टर जैसे अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेस्तरां और डेयरियों में औसत दैनिक कमर्शियल खपत का 20 प्रतिशत लगभग 1800 सिलिंडर किया जाएगा। 19 किलोग्राम सिलिंडर का डिस्ट्रीब्यूशन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर होगी।
सीएम रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रही हैं
सिरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रही हैं और प्रशासन आपूर्ति पर पैनी नजर रख रहा है। अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर हेल्पलाइन के जरिए से इसकी सूचना दें, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।
सीएम की सख्त चेतावनी
एलपीजी की कमी की खबरों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि जमाखोरी के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख है। उन्होंने कहा है कि जब भी देश पर कोई संकट आता है, हम सभी को एकजुट होना चाहिए। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहती हूं जो जनता के बीच डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें जमाखोरी के लिए उकसा रहे हैं। यह देश के खिलाफ काम करना है। कठिन समय में, आइए हम सब एक साथ आएं, थोड़ा संयम बरतें, वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें, और बहुत जल्द यह पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी। जो लोग इसे मौका बनाकर भ्रष्टाचार करके लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें मैं चेताना चाहती हूं कि इस तरह की कोई भी हरकत जैसे ही निगाह में आएगी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी'
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