LPG संकट: एक्शन में दिल्ली पुलिस, कालाबाजारी रोकने के लिए की ये खास तैयारी; बनाई जा रही लिस्ट
कालाबाजारी करके राजधानी में सिलिंडर को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक गश्ती दल और मोटरसाइकिल गश्ती यूनिट गैस एजेंसियों और उसके पास नियमित अंतराल पर गश्त लगाएगी।
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के चलते देशभर में एलपीजी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी सिंलिंडर की सप्लाई बाधित होने से दिल्ली के लोगों में हड़कंप है। सिलिंडर की कालाबाजारी भी हो रही है। इस बीच कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। कालाबाजारी करके राजधानी में सिलिंडर को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि थाना प्रभारियों (SHO) को गैस एजेंसियों के आसपास पुलिस की मौजूदगी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा, ‘कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सिलिंडर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए थाना प्रभारी गैस एजेंसियों के पास पीसीआर वैन और मोटरसाइकिल गश्ती दल तैनात किए जाएंगे। इसका मकसद एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी या अवैध बिक्री को रोकना है।’
पुलिस टीमें होंगी तैनात
अधिकारी के मुताबिक गश्ती दल और मोटरसाइकिल गश्ती यूनिट गैस एजेंसियों और उसके पास नियमित अंतराल पर गश्त लगाएगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि पुलिस ऐसे दुकानदारों की लिस्ट तैयार कर रही है जो कि कथित तौर पर छोटे एलपीजी सिलिंडर को काफी ऊंचे दामों में रिफिल कर रहे हैं। ऐसे दुकानों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को भी गैस की कालाबाजारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सादे कपड़ों में तैनात कर्मियों सहित पुलिस टीमों को सतर्क रहने और ऐसी अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।'
सरकार ने क्या जानकारी दी है?
राज्य सरकार ने जनता से एलपीजी सप्लाई को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक घबराहट या जमाखोरी से बचने की अपील की है। सरकार ने कहा कि राज्य में एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोगों से अपील की गई है कि वे 'पैनिक बुकिंग' न करें। सरकार की ओर से स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसके बावजूद गैस एजेंसियों और उनके गोदमों पर लंबी-लंबी कतारें दिख रही हैं।
मेन कोर्स का खाना बंद
एलपीजी की कीमतों में उछाल के साथ आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया है। यहां तक की होटल-रेस्टोरेंट का भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट की वकीलों की कैंटीन में भी एलपीजी गैस सिलेंडर न होने की वजह से मेन कोर्स का खाना कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
