Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

‘बहुत जल्द’... एलपीजी की कमी पर क्या बोलीं सीएम रेखा? सिलिंडर जमाखोरों को दी चेतावनी

Mar 15, 2026 02:46 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

एलपीजी की कमी की खबरों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि जमाखोरी के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख है। उन्होंने कहा है कि जब भी देश पर कोई संकट आता है, हम सभी को एकजुट होना चाहिए।

‘बहुत जल्द’... एलपीजी की कमी पर क्या बोलीं सीएम रेखा? सिलिंडर जमाखोरों को दी चेतावनी

इजरायल, अमेरिका और ईरान जंग के चलते भारत में एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई बाधित होने से दिल्ली के लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। रेस्टोरेंट और होटल कारोबार पर भी इसका असर दिखने लगा है। कमर्शियल सिलिंडर आपूर्ति तो प्रभावित है ही साथ ही आम जनता को भी पहले की तरह घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सिलिंडर की कमी के चलते कई रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में कटौती की है, खाने की चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कई रेस्टरों अब इस संकट से निपटने के लिए कोयले या इंडक्शन का सहारा ले रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:तीन दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी; LPG की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार

इस बीच एलपीजी की कमी की खबरों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि जमाखोरी के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख है। उन्होंने कहा है कि जब भी देश पर कोई संकट आता है, हम सभी को एकजुट होना चाहिए। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहती हूं जो जनता के बीच डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें जमाखोरी के लिए उकसा रहे हैं। यह देश के खिलाफ काम करना है। कठिन समय में, आइए हम सब एक साथ आएं, थोड़ा संयम बरतें, वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें, और बहुत जल्द यह पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने ग्रहण किया पदभार, सीएम रेखा ने दी बधाई

जमाखोरी पर सीएम रेखा गुप्ता की दोटूक

सीएम ने कहा कि ‘केंद्र सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है। राज्य सरकारें भी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी ओर से पूरी व्यवस्था देख रही हैं। ऐसे में सबको मिलकर इस घड़ी से निकलने का इंतजार करना है। जो लोग इसे मौका बनाकर भ्रष्टाचार करके लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें मैं चेताना चाहती हूं कि इस तरह की कोई भी हरकत जैसे ही निगाह में आएगी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।’

ये भी पढ़ें:तरुण के हत्यारे दरिंदों के घर दबंग CM रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन- मनोज तिवारी

आप ने निकाली गैस सिलिंडर शोभायात्रा

दिल्ली में एलपीजी गैस संकट को लेकर आम आमदी पार्टी सरकार पर हमलावार है। रविवार को आप ने पूर्वी दिल्ली में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चांद सिनेमा के पास बैंड-बाजे के साथ गैस सिलिंडर शोभायात्रा निकाली। पार्टी ने दिल्ली में 250 जगहों पर ये यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'गैस सिलेंडर के दुर्लभ दर्शनों के लिए लोगों में काफी उत्साह है ।मोदी जी की फेल विदेश नीति ने आज देश के ये हालात कर दिए हैं।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
LPG Cylinders Rekha Gupta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।