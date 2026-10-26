अब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, प्रोटेस्ट की मांग पर दिल्ली पुलिस की 'ना'
अब देशभर के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। प्रोटेस्ट की मांग पर दिल्ली पुलिस ने ना कह दिया है।
दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईस्ट दिल्ली में स्थित सीबीडी ग्राउंडर में प्रोटेस्ट करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इजाजत ने देने के पीछे फेस्टिव सीजन और कानून व्यवस्था का हवाला दिया है।
सोमवार को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरक दिल्ली में एक तय जगह पर इकट्ठा हुए। इस दौरान केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध किया जो कि पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा देती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
पुलिस ने की पुष्टि
शहादरा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीणा ने पुष्टि की है कि प्रोटेस्ट के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है।
एक अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट वाली जगह से डिनोटिफाई करने के बाद सीबीडी ग्राउंड और रामलीला मैदान को प्रोटेस्ट की जगह के तौर पर लिस्ट किया गया था। अभी फेस्टिव सीजन है और कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं। हम अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल की इजाजत नहीं दे सकते। इससे कानून-व्यवस्था की समस्या सामने आ सकती है।
सीबीडी ग्राउंड के आस-पास बढ़ाई गई सुरक्षा
वहीं पुलिस ने सीबीडी ग्राउंड और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि इस आंदोलन में 2 हजार से 4 हजार लोगों के जुटने की संभावना है। इस प्रोटेस्ट में अलग-अलग राज्यों के एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स और प्रतिनिधी शामिल हैं।
नई जगह पर यह पहला बड़ा प्रोटेस्ट
प्रदर्शनकारी अपनी मांगें रखने और अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए मैदान में इकट्ठा हुए। जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट वाली जगह से डिनोटिफाई करने के बाद, इस नई जगह पर यह पहला बड़ा प्रोटेस्ट था। आपको बता दें कि 11 अक्टू बर को दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट वाली जगह से डिनोटिफाई कर दिया था। इसके बाद रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को लिस्ट में जोड़ा था।
जंतर-मंतर और संसद से कितनी दूर तीनों ग्राउंड
रामलीला मैदान 12 एकड़ में फैला है और संसद और जंतर-मंतर के सबसे करीब है। यह जंतर-मंतर से 3 किलोमीटर और संसद भवन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां अक्सर बड़े आयोजन होते रहते हैं, जबकि बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड दिल्ली के बाहरी इलाकों में हैं। सीबीडी ग्राउंड जंतर-मंतर से 12 किलोमीटर जबकि संसद से 13 किलोमीटर दूर है। बुराड़ी जंतर-मंतर से लगभग 21 किलोमीटर तो संसद से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
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