LPG संकट: AAP विधायकों का प्रदर्शन, आतिशी बोलीं- जनता चुका रही नाकामी की कीमत, इंडक्शन और लकड़ी के भरोसे
ल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती। केंद्र हो या राज्य, हर जगह इनकी नाकामी साफ दिखती है। 56 इंच का दावा करने वाले प्रधानमंत्री आज अमेरिका के सामने नतमस्तक नजर आते हैं।
एलपीजी सिलिंडर की कमी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) केंद्र और दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विधायकों ने जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि 'बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती। केंद्र हो या राज्य, हर जगह इनकी नाकामी साफ दिखती है। 56 इंच का दावा करने वाले प्रधानमंत्री आज अमेरिका के सामने नतमस्तक नजर आते हैं, और इसकी कीमत देश की जनता चुका रही है।'
आतिशी ने कहा कि ‘देश में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। महिलाओं से 2500 रुपये का इनका वादा भी जुमला निकला। एक और बार 8 मार्च बीत गया, लेकिन माताओं-बहनों के खातों में एक पैसा तक नहीं आया। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं चरमराकर गिर चुकी हैं। केंद्र के साथ इनकी दिल्ली की सरकार भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा हमारे विधायकों की आवाज दबाने में लगी है, लेकिन याद रखो, हम सड़क से लेकर सदन तक इसी तरह हर सच सामने लाते रहेंगे। भाजपा की गलतफहमी है कि विधानसभा से बाहर कर हमारी आवाज दबा देंगे। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। सदन से लेकर सड़क तक हर लड़ाई लड़ेंगे।’
'मुफ्त सिलेंडर देने का संकल्प लिया था'
भाजपा द्वारा किए गए वादों को याद दिलाते हुए आतिशी ने कहा, ‘इसी विधानसभा में भाजपा ने होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का संकल्प लिया था। और अब वे सिलेंडरों को ही गायब कर रहे हैं ताकि सब कुछ मुफ्त दिखाई दे। जब सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं होंगे, तो सब कुछ अपने आप मुफ्त हो जाएगा।’
'भाजपा सरकार चलाना नहीं जानती'
उन्होंने आगे कहा, 'लोग अब सिलेंडरों पर खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे इंडक्शन और लकड़ी खरीद रहे हैं। भाजपा बिजली और पानी को भी इसी तरह मुफ्त कर देगी, क्योंकि सब कुछ मिलना ही बंद हो जाएगा। उन्होंने पालम की घटना का जिक्र करते हुए कहा, ‘भाजपा सरकार चलाना नहीं जानती। 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के बावजूद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दमकल विभाग को एक सीढ़ी तक उपलब्ध नहीं करा सकीं।’
बजट सत्र का भी किया बहिष्कार
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के चार विधायकों मुख्य सचेतक संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और सोमदत्त को जनवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। निलंबन अब भी जारी है, क्योंकि सदन का पिछला सत्र स्थगित नहीं किया गया था। आप विधायकों ने सोमवार को बजट सत्र का बहिष्कार करते हुए विधानसभा के बाहर अर्थी लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं मंगलवार को बजट पेश होने का बहिष्कार किया था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।