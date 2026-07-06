मासूमों की सेहत से इतना बड़ा खिलवाड़? मिड-डे मील में मिली मरी छिपकली, मचा हड़कंप
मिड-डे मील का खाना परोसने के दौरान एक खाने के कंटेनर में मरी हुई छिपकली पड़ी हुई मिली। इसके बाद आनन-फानन में खाना परोसना रोक दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गर्मियों की छुट्टियों के बाद बुधवार (1 जुलाई) से राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के स्कूल खुल गए थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ मिड-डे मिल की भी सहुलियत मिलती है। इस बीच दिल्ली के हरी नगर में स्थित एक सरकारी स्कूल में मिड-डे-मील के खाने में मरी हुई छिपकली मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और खाने के सैंपल को इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद तय प्रोटोकॉल के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों के मुताबिक, अबतक फूड पॉइजनिंग या फिर किसी भी छात्र के बीमार होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। यह घटना 3 जुलाई को सर्वोदय सह-शिक्षा विद्यालय हरी नगर में सामने आई है। स्कूल में हर रोज की तरह छात्रों को मिड-डे-मील का खाना परोसा जा रहा था तभी अचानक खान में छिपकली दिखने से हड़कंप मच गया।
हेल्पर की नजर पड़ी
पुलिस के मुताबिक, इस दौरान कुछ खाना बांट दिया गया था तभी एक हेल्पर की नजर खाने में मृत पड़ी एक छिपकली पर पड़ी। आनन-फानन में खाना परोसना बंद कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि कथित तौर पर खराब खाने के सैंपल को जांच के लिए कलेक्ट कर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, हरि नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहित की धारा 125 ( दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
छिपकी पहले से थी या फिर…
हर रोज की तरह खाने के अलग-अलग कंटेनर स्कूल परिसर में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बच्चों को चावल और चना दाल परोसे जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस दिन यह घटना सामने आई उसी दिन स्कूल में कल्चरल इंचार्ज की एनुअल और स्पोर्ट्स मीटिंग भी आयोजित हुई थी। फिलहाल इस बात का पता लगाया जा रहा है कि मरी हुई छिपकली मिड-डे मील के कंटेनर में पहले से थी या स्कूल में आने के बाद कंटेनर में गिरी। बहरहाल घटना के बाद स्वच्छता और गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना लाजमी है।
खड़े हो रहे गंभीर सवाल
फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने मिड-डे मील की व्यवस्था पर एकबार गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब मिड-डे मील में खामी का मामला सामने आया हो इससे पहले भी कई बार ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद खाने की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों और संगठनों पर लगातार नजर रखने की बात होती है।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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