खाकी को भी नहीं बख्शा! महिला पुलिसकर्मियों से लाखों की ठगी, उम्र महज 23 साल; फंसाने का ये था फॉर्मूला
महज 23 साल के एक युवक ने फर्जी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर कथित तौर पर महिला पुलिसकर्मियों से लाखों रुपये की ठगी का अंजाम दिया है। पुलिस ने एक महिला कांस्टेबल की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के बुराड़ी इलाके से पुलिस ने 23 वर्षीय शख्स को अलग-अलग महिला कांस्टेबल से लाखों रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शख्स खुद को बिजनेसमैन बताकर निवेश के बदले हाई रिटर्न का दावा करता था। ठगी का शिकार हुई एक महिला कांस्टेबल की शिकायत के बाद यह पूरा मामला सामने आया।
इंडिया टुडे के मुताबिक, आरोपी की पहचान विक्रांत तोमर के रूप में हुई है। विक्रांत ने करोल बाग पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल शिवानी से 24 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया। आरोपी ने महिला कांस्टेबल से सबसे पहले इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया और दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती के बारे में जानकारी ली और इसके बाद दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पर होने लगी। इसके बाद उसने जान-पहचान बढ़ाई और खुद को क्रिकेट की एक जानी-मानी हस्ती बताया।
बेहतर रिटर्न का लालच देकर ठगने का आरोप
पुलिस ने बताया है कि कुछ समय बाद तोमर ने महिला कांस्टेबल शिवानी को रिटर्न का लालच देकर निवेश के लिए राजी कर लिया। महिला पुलिसकर्मी तोमर की बातों पर विश्वास कर बैठी और अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट से सेविंग की रकम और साथ ही 12 लाख रुपये का पर्सनल लोन भी ट्रांसफर किया। यही नहीं जान-पहचान के लोगों से उधारी लेकर भी निवेश किया।
जांचकर्ताओं के मुताबिक कुल रकम में से लगभग 8 लाख रुपये तोमर के कहने पर 1x.com बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए।
शिकायत में बताया है कि एक मुलाकात के दौरान आरोपी युवक ने महिला की कमर को भी टच किया था। जांचकर्ता अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या आरोपी ने इसी तरह अन्य महिला कांस्टेबल को फंसाया या नहीं।
किराए पर लग्जरी गाड़ी लेकर घुमाता था
पुलिस के मुताबिक, आरोपी खुद को बिजनेसमैन के तौर पर पेश करने के लिए लग्जरी गाड़ियों को किराए पर लेता था। इंस्टाग्राम पर खुद को इस तरह से पेश करता था जिसमें लग्जरी गाड़ियां और महंगी लाइफस्टाइल दिखाई देती थी। अपनी इस छवि का फायदा उठाकर उसने अलग-अलग महिला कांस्टेबल का भरोसा जीता और अलग-अलग बहाने बनाकर ठगी को अंजाम दिया।
शादी का झांसा देने का भी आरोप
वहीं एनडीटीवी के मुताबिक, आरोपी ने एक ही बैच की महिला कांस्टेबल को ठगी का शिकार बनाया। शख्स 8 घंटे के लिए लग्जरी गाड़ी को किराए पर लेता था और इस दौरान महिला कांस्टेबल को बाहर लेकर जाता था। शख्स पीड़ित महिलाओं को शादी का झांसा भी देता था।
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