VIDEO: बेल्ट के अंदर चाकू, दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर हांगकांग से आए यात्री की CISF ने पकड़ी चालाकी
सीआईएसएफ ने यात्री की स्कैनर को चकमा देने की कोशिश नाकाम कर दी। यात्री बेल्ट के बकल में चाकू छिपाकर हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था और कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर रायपुर जा रहा था।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मियों ने एक ऐसे यात्री को पकड़ा जिसकी बेल्ट के बकल में चाकू छिपा मिला। यात्री हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था। यह बेल्ट उसके बैगेज के अंदर रखी हुई थी। सीआईएसएफ ने बेल्ट का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि बकल में चाकू किस तरह से बेहद चालाकी के साथ छिपाया गया है। चाकू को बेल्ट के बकल में कुछ इस तरह से फिट किया गया है जिससे पता ही नहीं चलता कि इसमें चाकू भी हो सकता है।
यात्री की स्कैनर को चकमा देने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही जबकि सीआईएसएफ जवानों की सतर्कता ने समय रहते यात्री को पकड़ लिया। यात्री ने जैसे ही अपने बैगेज को स्कैनर मशीन में डाला तो जवानों को एक आसामान्य धातू की वस्तु दिखाई दी। जवानों का शक बड़ा तो बैगेज को खुलवाया गया और फिर एक-एक कर हर सामान की जांच की गई। इसी दौरान बैगेज के अंदर रखी बेल्ट ने जवानों का ध्यान खींचा। पैनी नजर मारने पर बकल से चाकू निकाला लिया गया। इस अनोखे तरीके से एक स्टाइलिश बेल्ट के बकल में चाकू छिपाकर लाने वाले यात्रियों को देख सीआईएसएफ जवान भी हैरान रह गए। सीआईएसएफ की एक्स पोस्ट के मुताबिक, यात्री दिल्ली से कनेक्टिग फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहा था।
वीडियो शेयर कर सीआईएसएफ ने क्या कहा
सीआईएसएफ ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘देखने में एकदम स्टाइलिश बेल्ट का बकल। ध्यान से देखने पर इसके अंदर छिपा मिला एक चाकू। दिल्ली एयरपोर्ट पर जवानों ने सतर्कता और होशियारी दिखाते हुए एक यात्री के बेल्ट के बकल में छिपे चाकू को बरामद कर लिया। यात्री हांगकाम से आया था और रायपुर जाने वाला था। एक्स-बीआईएस इमेज (स्कैनर) की जांच के दौरान स्क्रीनर ने एक आसामान्य धातू वाली चीज देखी फिर बैगेज को जांच के लिए भेजा गया, जिसके अंदर छिपे चाकू को बरामद किया गया। अनोखे तरीके से डिजाइन इस प्रतिबंधित वस्तु का समय रहते पता लगाना दिखाता है कि विमानों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान कितने मुस्तैद और सतर्क हैं।’
चाकू और अन्य धारधार वस्तुओं को नहीं ले जा सकते
आपको बता दें कि विमानन सुरक्षा नियमों के तहत विमान के केबिन में चाकू और अन्य धारधार वस्तुओं को ले जाने पर पाबंदी होती है। अगर समय रहते स्थिति का सही आकलन न किया होता, तो यह धारधार चाकू सुरक्षा घेरे को पार कर एकबार फिर विमान के केबिन और आगे की यात्रा तक पहुंच सकता था।
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