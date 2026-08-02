केजरीवाल ने किया PM मोदी को गाली देने वाली लड़की का सपोर्ट, कपिल मिश्रा बोले- घटिया इंसान
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की सपोर्ट किया तो दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने केजरीवाल को एक घटिया इंसान बता दिया।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी गालियां देने वाली लड़की रुचिका सिंह का समर्थन किया है। केजरीवाल के रुचिका को सपोर्ट करने पर दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा बुरी तरह भड़क गए। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को एक घटिया इंसान बता डाला।
कपिल मिश्रा ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा 'आप एक घटिया इंसान हो। आप रुचिका या किसी बेटी के साथ क्या खड़े होंगे, आपने अपने खुद के घर में स्वाति मालिवाल को गुंडे से पिटवाया , संतोष कोली की मां को धक्के मारकर घर से निकलवाया।'
कपिल मिश्रा ने आगे लिखा ‘महिलाओं और बेटियों के कितने घर बर्बाद हुए AAP की सरकार में जब शराब की बोतलें फ्री में बांटी गई पूरी दिल्ली में। जिन गंदी गालियों के पक्ष में आज आपका घटिया गैंग खड़ा है अगर वहीं गालियां आपके घर की मां बहनों बेटियों के बारे में सड़कों पर बोली जाती है तब भी समर्थन करते? जहां तक युवाओं की बात है दिल्ली के युवाओं ने बोरिया बिस्तर बंद करके भगाया है आपको।’
केजरीवाल ने रुचिका के समर्थन में क्या कहा?
केजरीवाल ने रविवार को अपने 'एक्स' हैंडल पर रुचिका को समर्थन दिया। केजरीवाल ने लिखा ‘मोदी जी ने जो रुचिका सिंह के साथ किया, वो एक कायराना हरकत है। आप रुचिका के साथ ऐसा करके युवाओं में डर पैदा करना चाहते हो। पर युवाओं के मन से अब आपका और आपकी पुलिस का डर निकल चुका है। आप एक रुचिका को डराते हो, सोशल मीडिया पर दस और रुचिका आपके खिलाफ वीडियो डाल रही हैं। रुचिका, मैं आपके साथ हूं। कभी किसी भी तरह की जरूरत हो, आप हमें बताना।’
क्या है स्वाति मालिवाल वाला मामला जिसका कपिल ने किया जिक्र?
साल 20204 में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के आवास पर हुई घटना का खुलकर जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वे 13 मई की सुबह केजरीवाल के घर उनसे मिलने पहुंची थीं तभी सीएम के पीएस विभव कुमार उन पर बुरी तरह टूट पड़े थे। स्वाति का दावा था कि इस दौरान उनके साथ जमकर मारपीट हुई थी। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा था।
कपिल कभी खुद थे आप सरकार में मंत्री
आम आदमी पार्टी के साथ राजनीतिक सफर करने वाले कपिल मिश्रा साल 2025 की केजरीवाल सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। साल 2019 में कपिल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। साल 2023 में उन्हें दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
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