दिल्ली में उमस की मार! बीते 2 साल में सबसे गर्म जुलाई का दिन, इतना रहा तापमान
दिल्ली में रविवार को मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में रविवार को बीते दो साल में जुलाई का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ।
दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि दिल्ली में रविवार को बीते दो साल में जुलाई का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। इस दौरान लोगों को उमस ने काफी परेशान किया। अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार के लिए शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
रविवार को राजधानी के कई इलाकों में दोपहर के समय मध्यम बारिश हुई। छत्तरपुर इलाके में दिल्ली-एनसीआर की सबसे ज्यादा बारिश 49 मिमि (दोपहर ढाई बजे तक) दर्ज की गई। इसके बाद कुछ हिस्सों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
छत्तरपुर के अलावा यहां भी जमकर बारिश
गुरुग्राम में 35 मिमि, महरौली में 18 मिमि , ग्रेटर नोएडा में 17 मिमि, नजफगढ़ में 8 मिमि तो जनकपुरी में 7 मिमि बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के मुताबिक, इस दौरान अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं तापमान के 38.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही यह बीते दो साल (11 जुलाई, 2024 के बाद) में जुलाई का सबसे गर्म दिन के तौर पर दर्ज हो गया।
न्यूनतम तापमान कितना रहा?
इस दौरान न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सिस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। यह 2 जुलाई 2024 के बाद से जुलाई महीने का सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान है, तब शहर में 30.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वहीं शाम साढ़े पांच बजे हवा में नमी का स्तर 92 फीसदी दर्ज किया गया। सुबह साढ़े आठ बजे यह 77 फीसदी रही थी।
सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट
सोमवार के लिए मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
एयर क्वालिटी इडेंक्स कितना दर्ज हुआ?
दिल्ली की हवा की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक एयर क्वालिटी इडेंक्स (एक्यूआई) रात 8 बजे 155 दर्ज किया गया जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
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