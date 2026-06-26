Meesho पर बिक रहे थे जॉकी से मिलते-जुलते नाम वाले प्रोडक्ट, HC ने दिया ये आदेश; 36 घंटे का अल्टीमेटम
दिल्ली हाई कोर्ट ने जॉकी के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले की सुनवाई में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीशो को सख्त आदेश जारी किया है। मीशो से जॉकी से मिलते जुलते-जुलते नाम के प्रोडक्ट्स की प्लेटफॉर्म से लिस्टिंग हटाने के लिए कहा गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लटेफॉर्म मीशो (Meesho) को ऐसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हटाने के लिए कहा है जो कि अमेरिकन अंडरगारमेंट्स मेकर जॉकी (Jockey) के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रही हैं। इस मामले में जॉकी ने कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि मीशो के प्लेटफॉर्म पर कंपनी के नाम से मिलते-जुलते नाम के प्रोडक्ट की लिस्टिंग की गई है।
बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले में 29 मई को अंतरिम आदशे जारी किया था। आदेश जारी करते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि जॉकी ने पहली नजर में उन विक्रेताओं के खिलाफ ट्रेडमॉर्क उल्लंघन को साबित किया है जो उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमॉर्क से मिलते-जुलते नाम से प्रोडक्ट बेच रहे थे।
‘भ्रम की स्थिति भी पैदा होने की संभावना’
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा एक ही जैसे नाम का इस्तेमाल धोखा देने जैसा है। इससे ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्राहकों का वर्ग और मार्केट एक ही हैं।
जनवरी में कोर्ट का रुख किया था
बार एंड बेंच के मुताबिक जॉकी ने इस साल मामले में जनवरी में कोर्ट का रुख किया था। जॉकी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनके रजिस्टर्ड ट्रे़डमार्क के नाम से मिलते जुलते प्रोडक्ट जैसे "JOYKE", "JOYEBEE", "JOYESS" and "JOJOKE" को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जा रहा है। जॉकी ने अपनी निजी जांच के बाद कोर्ट में यह भी दावा किया कि ट्रेडमॉर्क का उल्लंघन करने वाली एक कंपनी ने तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।
प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हटाने से मना कर दिया था
कोर्ट को बताया गया कि मीशो ने कोर्ट के आदेश के बिना ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हटाने से मना कर दिया था। वहीं कंपनियों ने उनके उस लेटर को भी नजरअंदाज किया जिसमें उन्हें इस काम को बंद करने और रोकने के लिए कहा गया था।
36 घंटे के भीतर मीशो को क्या करना होगा?
कंपनी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मीशो को आदेश मिलने के 36 घंटे के भीतर अपने प्लेटफॉर्म की वेबसाइट से जॉकी के ट्रेडमॉर्क का उल्लंघन कर रहे प्रोडक्ट्स के यूआरएल को ब्लॉक करने निर्देश दिया और अंतरिम आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश मिलने के चार हफ्ते के भीतर मीशो से उल्लंघन करने वाली कंपनियों की डिटेल भी मांगी है। मामले में अब अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी।
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