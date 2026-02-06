Hindustan Hindi News
जनकपुरी में मौत का गड्ढा: अधिकारियों पर गिरी गाज, 24 घंटे में आएगी रिपोर्ट; कंपनी पर भी कसेगा शिकंजा

संक्षेप:

जल बोर्ड के तीन अधिकारी जेई, कार्यकारी अभियंता और एई सस्पेंड होंगे और साथ ही और जो कंपनी यहां पर काम कर रही थी उस कंपनी के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Feb 06, 2026 04:27 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जानकारी दी है कि जल बोर्ड के तीन अधिकारी जेई, कार्यकारी अभियंता और एई सस्पेंड होंगे और साथ ही और जो कंपनी यहां पर काम कर रही थी उस कंपनी के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या बोले जल मंत्री?

प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा 'दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाए गए थे। पिछले दो दिनों में यहां एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। उन्होंने बताया कि साइट पर एक जगह ऐसी है जहां पर टू-व्हीलर घुस सकता है। सड़क पर अभी एक ही लेन चल रही है और उसपर ट्रैफिक रहता है इसलिए कुछ लोग उस सड़क का इस्तेमाल करते थे ताकि वह जल्दी निकल सके। अगर रात में ही पता चल जाता तो शायद कोई कार्रवाई हो सकती थी लेकिन सुबह साढ़े सात बजे जब एक महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आई तो उन्होंने बाइकसवार को देखा। पुलिस को इसकी जानकारी सुबह साढ़े साते बजे मिली थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया था मगर उनकी मृत्यु हो चुकी थी।दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा की दुर्घटना (सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ) के बाद एक सर्कुलर जारी किया था। दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों को कहा था कि जहां भी काम हो रहे हैं वे खुद जाकर चेक करें।'

मृतक परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा

उन्होंने आगे कहा ‘हमने दिल्ली जल बोर्ड को जांच के आदेश दिए हैं। दुर्घटना स्थल पर बीते तीन महीने से काम चल रहा था। ठेकेदार के दो मजदूर साथ ही में झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वे लोग वहां नहीं है पुलिस उन्हें खोज रही है वे रात को वहां थे। मृतक परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा और आगे से ऐसी घटना न हो इसके लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे।’

क्या है पूरा मामला?

यह हादसा 5 फरवरी को रात के समय हुआ, लेकिन सुबह तक किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी। मृतक के परिवार ने दिल्ली जल बोर्ड की ओर से लापरवाही का आरोप लगाया है और उसकी मौत में साजिश की आशंका भी जताई है।मृतक की पहचान कैलाशपुरी निवासी कमल के रूप में हुई है जो एक निजी बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था। कमल के परिवार के मुताबिक, वह गुरुवार देर रात को रोहिणी स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था और लगातार उनके संपर्क में था। मृतक कमल के भाई करण ने बताया कि जब कमल से आखिरी बार बात हुई थी तो उसने कहा था कि वे 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा।

