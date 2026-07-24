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लगता है उन्हें किडनैप कर रखा था; सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर अभिजीत दीपके

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि सोनम वांगचुक को किडनैप करके रखा गया था। दीपके ने कहा है कि विपक्षी सांसदों को एकबार भी सोनम वांगचुक से नहीं मिलने दिया गया जबकि केंद्रीय मंत्री मिले।

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सोनम वांगचुक को उनके अनशन के 21वें दिन पुलिस ने जंतर-मंतर से जबरन उठा लिया था। (ANI Photo)

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने न देने पर सवाल खड़े किए हैं। दीपके ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि लगता है सोनम वांगचुक को किडनैप करके रखा गया था।

शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में अभिजीत दीपके ने कहा ‘लगता है इन्होंने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिल पाते हैं मगर विपक्ष का कोई भी सासंद उनसे मिल नहीं पाता है। हमारी टीम के लोगों को भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरह से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था।’

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वांगचुक के अनशन तोड़ने पर जाहिर की खुशी

दीपके ने आगे कहा 'मैं काफी खुश और मुझे काफी राहत मिली है कि सोनम सर ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी क्योंकि हम भी यही चाहते थे और हम उसका आग्रह भी कर रहे थे क्योंकि उनकी जान इस देश, स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।'

इस्तीफे से कम मंजूर नहीं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दीपके ने एकबार फिर कहा ‘हम मानेंगे नहीं। इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और ये आंदोलन अब अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक सर का नहीं है यह पूरे देश के युवाओं का बन चुका है तभी पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इसलिए इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। ये आंदोलन देश के युवाओं का आंदोलन है विपक्षी दलों का नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और ये आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा।’

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हिरासत या गिरफ्तारी की अटकलों पर क्या बोले?

आज रात हिरासत या गिरफ्तारी की अटकलों पर दीपके ने कहा ‘हमें ऐसा पता चला है कि कल शनिवार और रविवार है जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही रात हमें उठा लिया जाए। हिरासत में ले सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी। क्योंकि क्या हुआ सोनम सर को इन्होंने उठा लिया तो उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया। आपने बच्चियों को सिर फोड़ा उसके बाद भी आंदोन और ज्यादा बड़ा हो गया। अब ये हम लोगों को भी उठा लेंगे तो देशभर में आंदोलन और फैल जाएगा। अगर सरकार को इस आंदोलन का समाधान चाहिए तो एक ही तरीका है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।’

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आज देशव्यापी आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई यानी आज देशभर के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने इस अभियान का नारा 'हर जिला, एक दिन, एक मांग' रखा है। पार्टी ने बड़ी संख्या में छात्रों और आम नागरिकों को इस प्रदर्शन से जुड़ने की अपील की है।

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