‘आपसे जीतना आसान नहीं पर…', अब यमुना में किरेन रिजिजू संग तैरने को तैयार मनोज तिवारी
भाजपा सांसद मनोज तिवारी अब यमुना नदी में किरेन रिजिजू संग तैरने को तैयार हैं। रिजिजू ने मनोज तिवारी को स्विमिंग चैलेंज का ऑफर दिया था जिसे भाजपा सांसद ने स्वीकार कर लिया है।
दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को यमुना नदी में स्विमिंग की और साथ ही पानी भी पिया। तिवारी की स्विमिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मनोज तिवारी को यमुना नदी में स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए कहा है।
रिजिजू ने एक्स पर लिखा 'मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि यमुना जी के काफी बेहतर पानी में हम दोनों के बीच तैराकी की प्रतियोगिता हो सकती है?'
रिजिजू के इस ऑफर पर मनोज तिवारी ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि थैंक्स किरेन भाई...हम ऐसा करेंगे। वैसे तो तैराकी में आपसे जीतना आसान नहीं.. पर दिल्ली की नई और स्वच्छ यमुना में आपके साथ तैराकी में जीतने का प्रयास करना शानदार होगा.. चलिए तारीख फिक्स करते हैं।'
राहुल और केजरीवाल को दिया था चैलेंज
दरअसल मनोज तिवारी ने यमुना में स्विमिंग करते हुए जो वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आमदी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना में स्विमिंग करने का चैलेंज दिया था। तिवारी ने कहा था कि ‘केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, यह रील नहीं, हकीकत है। यह दिल्ली की ही यमुना जी हैं। आज मैंने यहां स्नान भी किया और आचमन भी किया। केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी आप कब आ रहे हो डुबकी लगाने?’
यमुना की गंदगी को लेकर अक्सर होती है बहस
आपको बता दें कि यमुना नदी में सफाई को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यह एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया था। रेखा गुप्ता सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से यमुना काफी हद तक साफ हुई है।
आम आदमी पार्टी ने कहा धोखेबाज
आम आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि'भाजपा के ये धोखेबाज दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते। यह सभी जानते हैं कि पल्ला से वजीराबाद तक यमुना नदी का 26 किलोमीटर का हिस्सा हमेशा से तुलनात्मक रूप से साफ रहा है। डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार आप सरकार के दौरान यह और भी साफ था।'
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं मनोज तिवारी और जल मंत्री परवेश वर्मा को कालिंदी कुंज घाट पर पानी पीने की चुनौती देता हूं। बीते साल भी वे इस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाए थे और इसबार भी वे भाग खड़े होंगे।
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