कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों संग की इंस्टा पर चर्चा तो भड़क उठी CJP
कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट बैठक में इंस्टाग्राम पर चर्चा करने को लेकर नराजगी जाहिर की है। सीजेपी ने एक्स पर सवाल किया है कि क्या हम टैक्स इसी के लिए देते हैं?
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। 'आज तक' की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट बैठक के दौरान पीएम ने मंत्रियों पूछा कि कौन-कौन इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं? इस दौरान पीएम ने मंत्रियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने और युवाओं से सीधे कम्युनिकेशन करने की सलाह दी।
पीएम के कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर चर्चा करना कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को रास नहीं आया। सीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर सवाल किया कि क्या हम इसी के लिए टैक्स देते हैं?
सीजेपी ने एक्स पर कहा ‘क्या हम अपना टैक्स इसी के लिए देते हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनट में शामिल मंत्री इस पर चर्चा कर सकें कि कौन से सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है? कुछ काम भी कर लो, हमें फिर सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।’
देर रात पीएम ने शेयर की थी वीडियो
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की रात करीब 12 बजे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने आज होने वाली कैबनिट बैठक की जानकारी दी थी। पीएम ने नीट पेपर लीक को लेकर कई दिनों से चल रहे गुस्से और विरोध के बीच यह वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने साफ कर दिया था पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पेपर लीक पर सरकार सख्त कानून लाएगी।
सोशल मीडिया के जरिए ही शुरू हुई सीजेपी
कॉकरोच जनता पार्टी बनने से लेकर जंतर-मंतर पर आंदोलन तक अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की काफी मदद मिली है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग (जेन-जी) प्रदर्शन में भारी तादाद में शामिल हुआ है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहता है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत के युवाओं और कॉकरोच को लेकर दिए गए बयान के बाद एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू होने के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनी।
20 जून से लगातार प्रदर्शन जारी
सीजेपी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।
दूसरे राउंड की बातचीत हुई
प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रतिनिधी राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इससे पहले 20 जुलाई यानी संसद मार्च के दौरान पहले राउंड की बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि कल (25 जुलाई) को तीसरे राउंड की बातचती हो सकती है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।