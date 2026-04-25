IRS की बेटी से दरिंदगी: क्राइम सीन रिक्रिएशन शुरू, आरोपी की मर्दानगी जांच भी हुई; पुलिस ने और क्या-क्या बताया?
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि मामले की चल रही जांच के तहत, पुलिस घटनाक्रम के क्रम को समझने की कोशिश में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार, पीड़िता से चोरी हुआ आईफोन एक पार्क से बरामद कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने बलात्कार की जांच के तहत मर्दानगी जांच भी किया है।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस आईआरएस अधिकारी के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। इसके अलावा आरोपी राहुल मीणा का पोटेंसी टेस्ट (मर्दानगी जांच) भी करवाई गई है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि मामले की चल रही जांच के तहत, पुलिस घटनाक्रम के क्रम को समझने की कोशिश में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार, पीड़िता से चोरी हुआ आईफोन एक पार्क से बरामद कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट भी किया है।
सूत्र ने बताया, 'क्राइम और फोरेंसिक टीमें पिछले दो घंटों से घर के अंदर है और पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझने की कोशिश में है। और यह प्रॉसेस अभी भी जारी है।' पुलिस ने एहतियात के तौर पर घर तक जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। परिसर के अंदर और आसपास भारी सुरक्षा तैनात की गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी घर की गतिविधियों से भली-भांति वाकिफ था और उसने वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। आरोप है कि राहुल मीणा बुधवार सुबह आईआरएस अधिकारी के घर में घुसा गया था और इस दौरान पढ़ाई कर रही बेटी से कथित तौर पर रेप किया और फिर हत्या कर दी।
वारदात के बाद कपड़े और चप्पलें बदलीं
आरोप है कि राहुल मीणा ने पीड़िता का मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटा और फिर किसी भारी वस्तु से वार कर उसे बेहोश कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अबतक जांच के मुताबिक, आरोपी ने बेहोशी की हालत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे सीढ़ियों से घसीटकर दूसरे कमरे में ले गया जहां लॉकर रखा था। उसने पीड़िता के फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अंत में उसने पेचकस से लॉकर तोड़कर कैश और गहने चोरी किए, अपने खून से सने कपड़े और चप्पलें बदलीं और माता-पिता के लौटने से 30 मिनट पहले फरार हो गया।
राहुल का व्यवहार काफी गुस्सैल
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी इसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पालम रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन न मिलने पर उसने द्वारका में एक होटल बुक किया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 1 लाख रुपये से अधिक नकद और चोरी के गहने बरामद किए गए। वहीं सूत्रों का कहना है कि राहुल का व्यवहार काफी गुस्सैल है यहां तक कि उसके पिता भी आक्रमक बताए जा रहे हैं। पिता शराब का आदि है तो बेटा ऑनलाइन गेम का आदी है।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति और व्यवहार के पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक आकलन करने की योजना बना रही है। वह ऑनलाइन सट्टेबाजी और तीन पत्ती जैसे कार्ड गेम का खेलने का आदी है और पिछले कुछ महीनों में उसने 7 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान झेला। अपनी इसी आदत को बनाए रखने के लिए अक्सर पैसे उधार लेने पड़ते थे।
‘चोरी करने का अफसोस नहीं पर मारना नहीं’
अधिकारी ने बताया कि उसने पुलिस से कहा, 'अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता।' अधिकारी के अनुसार, मीणा ने पूछताछ करने वालों से कहा, 'चोरी करने का अफसोस नहीं पर मारना नहीं चाहिए था, हो गया।'
सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अजीब तरह का शांत व्यवहार दिखाया और उसे कोई पछतावा नहीं था। एक सूत्र ने कहा, 'पूछताछ के दौरान वह काफी सहज था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। आमतौर पर, जब कोई व्यक्ति जघन्य हत्या करता है, तो वह घबराहट, गुस्सा, बेचैनी या पछतावा दिखाता है। लेकिन मीणा बहुत ही बेफिक्र था।'
सूत्र के मुताबिक, आरोपी ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ यही दोहराता रहा कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे। सूत्र ने बताया, ‘हमने उससे पूछा कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है, तो मीणा ने जवाब दिया कि वह परिवार उसके लिए भगवान जैसा था, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे।’
आरोपी के फोन की तलाश जारी
सूत्रों ने कहा कि आरोपी की मनोवैज्ञानिक जांच की जाएगी जिससे उसके 'एंटी-सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर' की भी जानकारी मिलेगी। वहीं जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यह अपराध पूर्व नियोजित था। अधिकारियों का कहना है कि मीणा की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग से उसकी मानसिक स्थिति को समझने और घटनाओं के क्रम को फिर से जोड़ने में मदद मिलेगी। उसके फोन की तलाश जारी है, जिसके बारे में पुलिस ने बताया कि उसने उसे 20,000 रुपये में गिरवी रख दिया था। एक अधिकारी ने कहा कि अगर फोन मिल जाता है, तो यह उसके संपर्कों को ट्रैक करने में एक काफी मददगार साबित हो सकता है। पुलिस उसके दो सोशल मीडिया प्रोफाइल और चैट की भी जांच कर रही है।
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