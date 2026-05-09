दिल्ली: IPL मैच देख लौट रहे दो दोस्त की सड़क हादसे में मौत, कार ने बाइक को रौंदा
हादसा भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि कार सवार हैचबैक मारुति सेलेरियो में सवार था जबकि मृतक बुलेट बाइक पर सवार थे। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली वे मौके पर पहुंची।
दिल्ली के करावल नगर में शुक्रवार देर रात कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखकर लौट रहे दो दोस्तों को कथित तौर पर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। आईपीएल का मैच देखने के बाद दोनों बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
हादसा भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि कार सवार हैचबैक मारुति सेलेरियो में सवार था जबकि मृतक बुलेट बाइक पर सवार थे। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली वे मौके पर पहुंची और दोनों को जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कार ड्राइवर गिरफ्तार
मृतकों की पहचान रोहित (31) और हेमंत (33) के रूप में हुई है। दोनों करावल नगर में रहते थे। कार चला रहे आरोपी हिमांशु (27) को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन जब्त कर लिया है। खजूरी खास थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। हादसे की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
27 को भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था
वहीं इससे पहले, 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में एक 'हिट-एंड-रन' दुर्घटना में दो चचेरे भाइयों, यज्ञ भाटिया (20) और अभव भाटिया (14) की मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब वे अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल मैच देखकर बाइक से घर लौट रहे थे। उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना क्षेत्र में मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। वहीं ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया।
23 अप्रैल को भी हुआ था भीषण हादसा
पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में बीते महीने 23 अप्रैल की रात विकास मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। आईटीओ से लक्ष्मी नगर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने गीता कॉलोनी कट के पास एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए थे।
ये घटना देर रात करीब 1:30 बजे की है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी। बाइक पर चार लोग सवार थे और सभी घायलों को हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां नीरज (35) को मृत घोषित कर दिया गया था। हादसे में मृतक की पत्नी सोनम (35) और उनके बेटा-बेटी घायल हुए हैं और उनका इलाज किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।