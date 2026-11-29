नशे की सनक या जानबूझकर? तीसरी मंजिल से LPG सिलेंडर फेंकने से हुई मौत मामले में जांच शुरू
दिल्ली पुलिस की अलग-अलग टीमें यह पता लगा रही हैं कि क्या जानबूझकर युवक पर एलपीजी सिलेंडर फेंका या फिर झगड़े के दौरान अचानक उठाया गया कदम था।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर में तीसरी मंजिल से कथित तौर फेंके गए एलपीजी सिलेंडर की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत के मामले जांच के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि मौत किन परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।
पुलिस की टीमें अब युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता लगाने में जुट गई है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है और साथ ही आरोपी मंशा का पता लगाने में जुटी है जिससे केस को पुख्ता सबूतों के साथ और मजबूत बनाया जा सके।
सिलेंडर फेंकने से पहले क्या माहौल था, जांच जारी
पुलिसकर्मी भी रविवार को घटनास्थल पर पहुंचे यह जानने की कोशिश की युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई। इस दौरान यह पता लगाने की कोशिश की गई कि बिल्डिंग से सिलेंडर फेंके जाने से पहले क्या हुआ था। आरोपी शिवम वर्मा (24) के व्यवहार और आदतों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।
जानबूझकर फेंका या अचानक, पता लगाने में जुटी पुलिस
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या आरोपी ने जानबूझकर युवक पर सिलेंडर फेंका या फिर झगड़े के दौरान अचानक उठाया गया कदम था। आपको बता दें कि मृतक की पहचान साहिल (28) के रूप में हुई है। वह वीकली मार्केट में कॉस्मेटिक का सामान बेचकर घर की ओर आ रहा था। इस दौरान वह आरोपी की इमारत के बाहर खड़ा था। कथित तौर पर आरोपी ने सिलेंडर तीसरे मंजिल से फेंका जो साहिल के सिर पर जा लगा। आनन-फानन में साहिल को अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिलेंडर जैसी भारी लोहे के सामान का तीसरी मंजिल से फेंका जाना और सिर जैसी नाजुक अंग पर लगना अपने आप में ही हादसे की भयावह को दर्शाता है।
वहीं मृतक की पत्नी रितु ने आरोप लगाया है कि आरोपी अक्सर शराब के नशे में रहता था और हंगामा करता था। उन्होंने दावा किया है कि सिलेंडर जानबूझकर फेंका गया था।
हत्या का मामला दर्ज, घर का इकलौता था साहिल
पुलिस इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया हुआ है और सभी पहलूओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मृतक के पिता ने बताया है कि साहिल उनका इकलौत बेटा था और उसे बेहद ही भयावह मौत नसीब हुई है।
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