कमला नेहरू कॉलेज में आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय संस्कृत विदुषी सम्मेलन

संक्षेप: सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विभिन्न युगों में नारी की भूमिका को राष्ट्रीय संचेतना के परिप्रेक्ष्य में समझना, उसका विश्लेषण करना तथा नारी के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय योगदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था।

संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास (दिल्ली प्रांत) और संस्कृत विभाग, कमला नेहरू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय संस्कृत विदुषी सम्मेलन -2026 का आयोजन कमला नेहरू महाविद्यालय, दिल्ली के सभागार में किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस सम्मेलन का विषय “राष्ट्रीय संचेतना एवं युग-युगीन नारी” था। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विभिन्न युगों में नारी की भूमिका को राष्ट्रीय संचेतना के परिप्रेक्ष्य में समझना, उसका विश्लेषण करना तथा नारी के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय योगदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था।

सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों चाहिए, भले हम कितना भी विकसित हो जाएं, हमें अपनी विरासत और संस्कृति को नहीं भूलना है । इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना है।

बेढम ने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से है, इसीलिए सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता, राधा कृष्ण कहा जाता है कृष्ण राधा नहीं ।

बेढम ने कहा कि पीएम मोदी ने नारी शक्ति का सम्मान करते हुए सभी विधानसभा में 30 परसेंट का आरक्षण नारी शक्ति के नाम कर दिया है।

इस मौके पर बोलते हुए प्रोफेसर विजय गर्ग ने संस्था के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें उन्हें अपनी संस्कृति से परिचित कराना ही जरूरी नहीं, उन्हें इसका आत्मसात् भी करना जरूरी होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी ने भारतीय नारी शक्ति पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर संस्कृत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली सात विदुषियों - प्रो. मीरा द्विवेदी, प्रो. शशि प्रभा कुमार, प्रो. हरप्रीत कौर, डॉ. धर्मा, डॉ. चारू कालरा, आचार्या अन्नपूर्णा एवं आचार्या नंदिता को विशेष सम्मान से अलंकृत किया गया।

इस मौके पर माता सुंदरी कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने ऐलान किया कि अगले साल का वो दूसरी सम्मेलन उनके कॉलेज में आयोजित किया जाएगा राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ने इसके लिए प्राचार्या महोदय को धन्यवाद दिया