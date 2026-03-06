'फांसी घर' विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए केजरीवाल, बोले- स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही सरकार
यह मामला मौजूदी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उठाया था। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा था कि 2022-23 के दौरान 'फांसी घर' पर लगभग 1.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होकर 'फांसी घर' विवाद पर अपना पक्ष रखा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीते दिनों 6 मार्च को समिति के सामने पेश होने की पुष्टि की थी। वे इससे पहले कई बार बुलाने के बावजूद समिति के सामने पेश नहीं हुए थे जिसके चलते बीजेपी उनपर हमलावर थी।
समिति के समक्ष पेश होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार फिजूल की बातों पर समय खराब कर रही है, इन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि 'साल 2022 में मालूम हुआ कि दिल्ली विधानसभा में एक फांसी घर है। अब बीजेपी सरकार कह रही है कि यह फांसी घर नहीं बल्कि टिफिन रूम है। यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। आज दिल्ली पानी के बढ़े हुए बिलों, गंदे पानी, स्कूलों की बढ़ी फीस और प्रदूषण से परेशान है लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। मुझे बड़ी खुशी होती जब कोई समिति मुझे दिल्ली के कामों पर चर्चा करने के लिए बुलाती, मैं भी अपने सुझाव देता लेकिन यह लोग फिजूल की बातों पर समय खराब कर रहे हैं, इन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है।'
'स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता'
केजरीवाल ने आगे कहा ‘दिल्ली विधानसभा का जो परिसर है वह एक एतिहासिक बिल्डिंग है। अंग्रेजों के जमाने में 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी तो उस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इस बिल्डिंग में 2022 में तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल के प्रयास से ये पता चला कि एक कोने में फांसी घर था। उस कोने में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। तत्कालीन स्पीकर ने मुझे बुलाया और सुझाव दिया कि इसे हमें टूरिस्ट के लिए खोलना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। इसके बाद हमने उसका उद्घाटन किया। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं बल्कि टिफिन रूम था। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता।’
केजरीवाल ने समिति से ही मांगे सबूत
उन्होंने बताया कि 'मुझे आज विधानसभा में बुलाया गया था और कहा गया कि साबित करिए कि वह फांसी घर है। तो मैंने कहा कि तत्कालीन स्पीकर ने सभी जांच करने के बाद ये किया था लेकिन आप ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि वो एक टिफिन रूम था? उनके पास कोई सबूत नहीं था जिसका मतलब ये जानबूझकर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वह फांसी घर नहीं बल्कि टिफिन रूम था।'
विजेंद्र गुप्ता ने उठाया था ये मुद्दा
आपको बता दें कि यह मामला मौजूदी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उठाया था। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा था कि 2022-23 के दौरान 'फांसी घर' पर लगभग 1.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
