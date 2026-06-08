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'अपनों' के ही पुराने बयानों से घिरे राहुल गांधी, भड़का यूथ कांग्रेस; 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक के बीच फाड़ डाले पोस्टर

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में इंडिया गठबंधन की की बैठक से पहले कई जगह कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। जैसे ही इन पोस्टर की भनक इंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी वे इन्हें फाड़ने लगे। पोस्टर में गठबंधन के पुराने नेताओं के बयान को छापा गया था।

'अपनों' के ही पुराने बयानों से घिरे राहुल गांधी, भड़का यूथ कांग्रेस; 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक के बीच फाड़ डाले पोस्टर

दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को INDIA गठबंधन की बैठक से पहले पोस्टर वॉर देखने को मिली। पोस्टर में INDIA गठबंधन के पुराने नेताओं के बयानों को छापा गया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लगे पोस्टर को इंडियन युथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। इसका वीडियो खुद इंडियन युथ कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है।

दरअसल ये पोस्टर बैठक से कुछ घंटे पहले ही अशोका रोड के पास और शहरभर के मुख्य चौराहों पर चस्पा किए गए थे। जैसे ही कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को पोस्टर की भनक लगी वे तुरंत इन्हें फाड़ने लगे। एक पोस्टर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार का राहुल के खिलाफ दिया एक पुराना बयान छापा गया जिसमें लिखा गया कि ‘राहुल गांधी में कंसीस्टेंसी की कमी है।’

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ममता से लेकर स्टालिन तक के पुराने बयान

ममता बनर्जी के पुराने बयान को भी पोस्टर में छापा गया। पोस्टर में लिखा गया कि 'अगर कांग्रेस गठबंधन (INDIA bloc) को नहीं चला सकती, तो मैं इसे चला सकती हूं।'

आम आमदी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संग राहुल गांधी का पोस्टर भी चस्पा किया गया। इसमें में भी केजरीवाल के पुराने बयान 'गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना' को छापा गया।

वहीं एक पोस्टर द्रमुक (DMK) अध्‍यक्ष एम के स्‍टालिन के पुराने बयान का भी है। इसमें भी राहुल गांधी की तस्वीर छापी गई है और लिखा गया है कि ‘कांग्रेस के नेता उन लोगों की तरह हैं, जो उसी नाव में छेद करते हैं जिसमें वे खुद सफर कर रहे हों।’

हर पोस्टर में INDIA गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ते हुए लिखा गया कि 'INDI अलयान्स वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, वो साथ में क्या लड़ेंगे!

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बैठक को लेकर क्या जानकारी?

बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की। इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े विपक्षी नेता शामिल हुए।

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हर दो महीने में होगी गठबंधन की बैठक

बैठक के बाद खरगे ने बताया कि ‘पांच मुद्दों को उठाने पर सहमति बनी है और गठबंधन की बैठक हर दो महीने में होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया और सभी मुद्दों पर सहमित दी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।’

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