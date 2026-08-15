‘अर्बन नक्सल’ से सतर्क रहें युवा… सीएम रेखा गुप्ता ने की अपील, ढाई मोर्चों पर युद्ध का भी किया जिक्र
Independence Day 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि युवाओं को अर्बन नक्सल से सचेत रहना होगा और साथ ही अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में करना होगा।
Independence Day 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कहा है कि युवाओं को सोशल मीडिया तक ही खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि अपने हुनर को राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहिए। सीएम ने इसके साथ ही युवाओं को 'अर्बन नक्सल' से सतर्क रहने की सलाह दी।
रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत को '2.5-फ्रंट वॉर' (ढाई मोर्चों पर युद्ध) लड़ रहा है जिनमें दो फ्रंट देश के बाहर हैं तो और आधा फ्रंट देश के भीतर है जो कि देश और सेना का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा ‘मैं अपने सभी युवा दोस्तों से कहना चाहती हूं कि अपनी ताकत सोशल मीडिया तक ही सीमिन न रखें। अपने आइडिया को स्टार्टअप और क्रिएटिविटी को इनोवेशन में इस्तेमाल करें। अपने सवालों को रिसर्च में तब्दील करें और अपने हुनर को राष्ट्रनिर्माण में लगाएं।’
पीएम ने दिमागी तो सीएम ने अर्बन नक्सल का जिक्र किया
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने युवाओं को 'अर्बन नक्सल' से सावधान रहने को कहा।' आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में नक्सल का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन अब दिमागी नक्सल मौका तलाशने में जुटे हैं।
सरकार की उपलब्धियां बताईं
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि दिल्ली को इस तरह तरह विकसित किया जाएगा कि पड़ोसी राज्य भी इसी की तरह खुद को विकसित करना चाहेंगे। विकसित भारत की दहलीज पर पहला बड़ा कदम दिल्ली रखेगी। क्योंकि दिल्ली एक्टिव, सचेत और आकर्षक भी है।
उन्होंने ने दिल्ली सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, पर्यावरण और जन-कल्याण पर किए गए काम का भी भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं। हमारी सरकार ने तेजी से फैसले लेने और जमीनी स्तर पर समस्याओं को हल करने पर जोर दिया है। केंद्र ने राजधानी को विकसित बनाने के लिए एक अलग से विभाग बनाया है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आधिकारिक बैंकर नियुक्त किया गया है। 75 नए 'सीएम श्री' स्कूल खोले हैं। 9,000 कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं।'
रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘हमारी सरकार का एक मात्र धर्म जनसेवा है, एकमात्र उद्देश्य दिल्ली का समग्र विकास और एक मात्र संकल्प दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है।’
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