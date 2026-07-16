'बिना किसी शर्त तुरंत लागू हो महिला आरक्षण'

देश के विभिन्न महिला संगठनों, नारीवादी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्त से अलग कर मौजूदा संसद की सीटों पर..

नई दिल्ली। देश के विभिन्न महिला संगठनों, नारीवादी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्त से अलग कर मौजूदा संसद की सीटों पर ही तत्काल लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण सामाजिक न्याय, समावेशन और संघवाद के तीन स्तंभों पर आधारित होना चाहिए।

गुरुवार को आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 पारित होने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि आगामी मानसून सत्र में संवैधानिक संशोधन कर महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग किया जाए तथा वर्तमान संसद की सीटों पर ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी केवल 14 से 16 प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में करीब 10 प्रतिशत है।

महिला आरक्षण केवल संख्या नहीं, समावेश भी जरूरी

बिहार विधान परिषद सदस्य शशि यादव ने कहा कि राजनीतिक दलों के भरोसे समावेश नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे हाशिये के समुदायों की महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाएगा। ट्रांस फेमिनिस्ट कलेक्टिव की अक्काई पद्मशाली ने कहा कि देश की संसद में आज भी ट्रांसजेंडर समुदाय का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इंडियन क्रिश्चियन विमेंस मूवमेंट की अनीता चेरिया ने कहा कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण जरूरी है, लेकिन इसके साथ अल्पसंख्यक और अन्य वंचित समुदायों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बेबाक कलेक्टिव की हसीना खान ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दों को सांप्रदायिक नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से देखने की जरूरत है।

नीति निर्धारण में चाहिए हिस्सेदारी

ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की अभिरामी जोथीस्वरन ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है, जबकि उनके खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। आदिवासी विमेंस नेटवर्क की एलिना होरो ने नीति निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान (एनसीडीएचआर) की बीना पल्लीकल और प्रो. कुसुम जोसेफ ने आरक्षण में सामाजिक विविधता और समावेशिता को अनिवार्य बताया।

देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी