दिल्ली में आज और कल कैसा रहेगा मौसम? 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, इन दो दिन येलो अलर्ट
Delhi Weather Update: दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार और रविवार को मौसम ऐसा ही बना रहेगा। विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
Delhi Weather Update: दिल्ली में शनिवार की सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी देखने को मिली। हालांकि दिन की शुरुआत में राजधानी हल्की बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
आईएमडी के डेटा मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में शनिवार रात ढाई बजे से सुबह साढ़े पांच बजे तक 1 मिमि जबकि इस टाइम पीरियड के दौरान पालम में 0.4 मिमि बारिश दर्ज की गई। लोधी रोड शुक्रवार रात साढ़े 11 बजे से शनिवार रात ढाई बजे तक 1.9 मिमि बारिश हुई। वहीं नजफगढ़ में शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बजे तक 0.5 मिमि बारिश दर्ज की गई।
कहां कितना न्यूनतम तापमान दर्ज?
शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो कि सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार के मुकाबले 0.4 डिग्री ज्यादा रहा। अन्य मौसम केंद्र की बात करें तो पालम में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि कल के मुकाबले 0.2 डिग्री ज्यादा था। लोधी रोड में न्यूनतम तामपान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि शुक्रवार के मुकाबले 0.2 डिग्री ज्यादा रहा जबकि आया नगर में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जिसमें 1.1 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है।
40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को बेहद हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अधिकारी ने बताया ‘शनिवार सुबह और दोपहर के समय शहर के कुछ हिस्सो में बेहद हल्की से हल्की बारिश की संभावना है और इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं जिसी स्पीड 40 किलोमीटर तक भी जा सकती है। वहीं इसके बाद दोपहर से रात के बीच हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर चल सकता है।’
रविवार को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इसी तरह का मौसम रविवार (26 जुलाई) को भी रह सकता है। विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
दिल्ली की हवा का स्तर क्या?
दिल्ली की हवा की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक एयर क्वालिटी इडेंक्स (एक्यूआई) शनिवार सुबह 9 बजे 68 दर्ज किया गया जो कि 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
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