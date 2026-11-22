जाम से है बचना तो दिल्ली में कल इन सड़कों पर जाने से बचें, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
Delhi Traffic Alert:दिल्ली में कल वीआईपी मूवमेंट और धार्मिक जुलूस के चलते ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लागू रहेंगी। दिल्ली ट्र्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी प्रभावित रास्तों की जानकारी दी है।
Delhi Traffic Police Advisory: सोमवार (23 नवंबर) को सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली की सड़कों से गुजरने वाले यात्रियों को ट्रैफिक डायवर्जन और जाम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर डायवर्जन की जानकारी दी है। एडवाइजरी राजघाट पर वीआईपी मूवमेंट और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस के वजह से जारी की गई है।
राजघाट पर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए एडवाजरी में बताया गया है कि ट्रैफिक प्रतिबंध सुबह 10 से 11 बजे तक लागू रहेंगे। महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर वीआईपी मूवमेंट के चलते जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को नियंत्रित और डायवर्ट किया जा सकता है। एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें।
कौन-कौन सी सड़कें प्रभावित
आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर।
- आईटीओ चौक और दिल्ली गेट के बीच बीएसजेड मार्ग
- शांतिवन चौक और आईपी फ्लाईओवर के बीच रिंग रोड
- दिल्ली गेट और नेताजी सुभाष मार्ग के बीच असफ अली रोड
- शांतिवन चौक से निशाद राज मार्ग
- गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर
- राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास
नगर कीर्तन जुलूस के लिए क्या एडवाइजरी
दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से निकाले जाने वाले नगर कीर्तन जुलूस के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। जुलूस गुरुद्वारा सीस गंज साहिब चांदनी चौक से सुबह 10 बजे निकलेगा और सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों से होते हुए जीटी करनाल रोड स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब पर खत्म होगा।
जुलूस किन रास्तों से गुजरेगा?
यह जुलूस गुरुद्वारा सीस गंज साहिब, चांदनी चौक, फतेहपुरी, खारी बावली, रोशनआरा रोड, घंटा घर, नया बाजार चौक, पीली कोठी रोड, पुल मिठाई, जोरावर सिंह मार्ग, बर्फ खाना चौक, पुल बंगश मेट्रो स्टेशन और शक्ति नगर चौक से होकर गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब पर जाकर रुकेगा।
इन रास्तों पर पड़ सकता है असर
एडवाइजरी में बताया गया है कि चांदनी चौक, टाउन हॉल, फतेहपुरी, खारी बावली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, सब्जी मंडी, पुल बंगश, रोशनआरा रोड, रोशनआरा पार्क, घंटा घर, कुतुब रोड चौक, पुल डफरिन, पुल मिठाई, जोरावर सिंह मार्ग, बर्फ खाना चौक, रानी झांसी फ्लाईओवर, शक्ति नगर चौक, नागिया पार्क गोल चक्कर और रूप नगर और गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब की ओर जाने वाली जीटी करना रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
ट्रैफिक एडवाजरी में बताया गया है कि जमीनी स्थितियों को देखते हुए, स्टेडियम रोड टी-पॉइंट, अशोक विहार फ्लाईओवर, डेरावल नगर टी-पॉइंट, भामा शाह चौक, राज कुमार कौशिक मार्ग टी-पॉइंट, संत कृपाल सिंह टी-पॉइंट, कृपाल बाग रेड लाइट, जीटी रोड पर स्वामी नारायण अंडरपास, राणा प्रताप बाग कॉलोनी गेट और जीटी रोड पर महाराजा अग्रसेन मार्ग पर ट्रैफिक को नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है।
यात्रियों से अपील की गई है कि वे इन रास्तों पर जानें से बचें और यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का सहयोग करें। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए डायवर्जन साइन और ट्रैफिक डायरेक्शन का पालन करें।
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