'नई दिल्ली से चुनाव लड़तीं तो मिल जाते 10 लाख वोट', इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से किसने कहा था ऐसा?
जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2023 में अपने भारत दौरे के दौरान का एक खास लम्हें को अपनी नई किताब में शेयर किया है। दौरे में साथ आए उप-प्रधानमंत्री एंटोनियो तायानी ने मेलोनी के जगह-जगह लगे पोस्टर पर मजाकिया अंदाज में कुछ कहा था।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2023 में अपने भारत दौरे को लेकर एक किताब में दिलचस्प जानकारी शेयर की है। किताब का नाम 'जॉर्जियाज विजन' है जो कि पत्रकार एलेसेंड्रो सालुस्ती के साथ बातचीत पर आधारित है। मेलोनी किताब में लिखती हैं कि 2023 में जब वे नई दिल्ली में थीं तो सड़कों पर कुछ-कुछ फीट की दूरी पर कई ऐसे पोस्टर लगे थे जिनमें वे मुस्कराती नजर आ रही थीं। इसके साथ ही इन पोस्टर में 'वेलकम' भी लिखा था। वहीं जब दौरा खत्म कर वापस लौट रही थी तो तस्वीर वहीं थी लेकिन अब उसमें 'दौरे के लिए धन्यवाद' लिखा था।
मेलोनी किताब में लिखती हैं ‘इस दौरान दौरे पर साथ आए उप-प्रधानमंत्री एंटोनियो तायानी ने मजाक में कहा था कि इन पोस्टरों को देखकर लगता है अगर आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो 10 लाख वोट मिल जाएंगे।’
कूटनीति को लेकर भी अपने विचार शेयर किए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते साझा करने वाली जॉर्जिया ने किताब के एक चैप्टर में कूटनीति को लेकर भी अपने विचार शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि सफल कूटनीतिक के लिए औपचारिकता से हटकर अलग-अलग तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कुछ मजाकिया शब्द, कोई पर्सनल स्टोरी और एक जैसी पसंद। 49 वर्षीय वर्ल्ड फेमस महिला लीडर ने अपने भी कुछ किस्से किताब में शेयर किए हैं।
सिगरेट ब्रेक के दौरान कूटनीतिक रिश्ते
मेलोनी ने किताब में ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद के साथ समुद्र किनारे सिगरेट पीने का भी एक किस्सा शेयर किया है। मेलोनी बताती हैं कि ‘मैंने अपने कुछ सफल मजबूत कूटनीतिक रिश्ते किए। कैस सैयद के साथ करीब 2 घंटे की द्विपक्षीय बैठक के बाद उन्होंने मुझे अपने आधिकारिक आवास पर आने का न्योता दिया। उन्होंने मुझे कहा कि उनके आवास से समुद्र का काफी अच्छा नजारा दिखता है। इसके बाद जब हम समुद्र किनारे पहुंचे तो मैंने 13 साल बाद सिगरेट पी। मैंने उनसे झिझकते हुए पूछा कि क्या मैं सिगरेट जला सकती हूं। इससे पूरा माहौल बदल गया और राष्ट्रपति बेहद खुश हुए। उन्होंने खुद अपनी सिगरेट की डिब्बी से निकाल ली ऑफर की। इस तरह कॉफी-सिगरेट ब्रेक एक खास पल बन गया।’
किताब में वर्ल्ड लीडर्स संग बताएं खास लम्हें
आपको बता दें कि मेलोनी ने इसके अलावा किताब में अल्बनिया के प्रधानमंत्री, सर्बिया के राष्ट्रपति, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और पौलेंड के पूर्व प्रधानमंत्री माटुश मोराविएकी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव संग मुलाकातों के खास लम्हों के बारे में जिक्र किया है।
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