‘वांगचुक को बाहर आने की इजाजत नहीं मिली तो फिर’… संसद मार्च से पहले CJP ने साफ कर दिए इरादे
कॉकरोच जनता पार्टी आज जंतर-मंतर से संसद तक मार्च करने वाली है। इससे पहले पार्टी ने एकबार फिर अपनी मांग दोहराई है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए।
कॉकरोच जनता पार्टी के आज होने वाले संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार को संसद तक प्रस्तावित मार्च की तैयारियों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल पर लोगों का पहुंचना दिनभर जारी रहा। संगठन ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को संसद तक 'संसद चलो' मार्च का आह्वान किया है।
कॉकरोच जनता पार्टी देर रात एकबार फिर अपनी मांगों का जिक्र किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर रात ढ़ाई बजे एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें बयान जारी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार से जो मांग है उसमें बदलाव नहीं हुआ है। हम 20 से ज्यादा छात्रों की मौत आत्महत्या और उनके परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करते हैं।’
पोस्ट में आगे लिखा गया 'हमारा आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। तय योजना के मुताबिक संसद की ओर शांतिपूर्ण मार्च जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने भी देशवासियों से बड़ा और सफल बनाने की अपील की है। हमारी यह भी मांग है कि वांगचुक सर को उस अस्पताल से रिहा किया जाए जहां सरकार द्वारा उन्हें उनकी मर्जी के बिना जबरन रखा गया है, ताकि वे भी सुबह 9 बजे से प्रस्तावित एतिहासिक 'संसद चलो' मार्च में शामिल हो सकें। जैसा कि हमने पहले बताया है अगर वांगचुक को बाहर आने की इजाजत नहीं मिलती है तो फिर गीतांजलि जे. आंग्मो (वांगचुक की पत्नी) इस शांतिपूर्व मार्च में शामिल होंगी।'
पुलिस कार्रवाई की आशंका
कॉजपा ने सोमवार के मार्च से पहले पुलिस कार्रवाई की आशंका भी जताई। संगठन ने 'एक्स' पर पोस्ट कर समर्थकों से तत्काल जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की। उसने दावा किया कि इलाके में आंसू गैस से संबंधित उपकरण लाए गए हैं और असामाजिक तत्व गड़बड़ी फैलाने के लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं।
20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने जबरन जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया है।
वांगचुक को उठाने के बाद जंतर-मंतर पर बढ़े प्रदर्शनकारी
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन अनशन से उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीपके ने कहा है कि पुलिस ने ऐसा करके जंतर-मंतर को भर दिया है। जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे अभिजीत दीपके ने मंच से प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा ‘कल सोनम वांगचुक सर को उठाकर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक सोनम सर को उठाकर तुमने पूरा जंतर-मंतर भर दिया। अगर तुम इस प्रदर्शन को भी उठाओगे तो पूरी दिल्ली लोगों से भर जाएगी। तो ये गलती वापस मत करना।’
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