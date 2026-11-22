सत्ता में आना नहीं तो फिर क्या है CJP का मकसद? अभिजीत दीपके ने खुलकर बता दिया
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जाति धर्म के आधार पर बंटवारा करने और नेताओं की ‘खरीद-फरोख्त’ को लेकर सरकार को घेरा।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने रविवार को गोवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीजेपी का मकसद सत्ता में आना नहीं और न ही किसी पार्टी को जिताना। दीपके ने कहा है कि सीजेपी सिर्फ लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के एकजुट करना चाहती है।
दीपके ने पणजी कन्वेंशन सेंटर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीजेपी नेताओं के गोवा आने को लेकर कहा 'हम यहां सत्ता में आने के लिए नहीं आए हैं न ही किसी पार्टी को जिताने। हम तो एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां हिंदू, मुसलमान और ईसाई एकसाथ बिना किसी भेदभाव के रहें और अपने-अपने धर्म का पालन करें।'
धर्म और जाति पर क्या बोले
दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है। दीपके ने इसके साथी ही जनता द्वारा चुने गए नेताओं को 'खरीद-फरोख्त' और 'वोट चोरी' की कड़ी आलोचना की।
दीपके ने इसके साथ ही देशवासियों से अपील की है कि वे धर्म और जाति से ऊपर उठे और उन मुद्दों पर फोकस करें जिनका असर सभी की रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। गोवा के पणजी में एक सभा को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को एकसाथ लाने और के लिए तैयार है।
और क्या-क्या बोले अभिजीत दीपके?
दीपके ने कहा ‘नागरिकों को हमेशा बतौर नागरिक सोचने की अपनी क्षमता को बनाए रखना चाहिए। जब वे आपसे आपकी यह क्षमता को छीन लेते हैं तो आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान या फिर ईसाई में उलझाए रखते हैं और फिर आप असल मुद्दों पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। वे मुद्दे जिनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर होता है। सरकार से सवाल बंद कर देते हैं जो कि उन सभी मुद्दों के लिए जवाबदेह है।’
'धर्म और जाति के आधार पर बांटा जा रहा'
सीजेपी संयोजक ने आरोप लगाया कि ‘लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है जिससे राजनीतिक दल सत्ता में बने रहे। मगर सीजेपी लोगों को धर्म जाति पंथ और राजनीतिक विचाधार से ऊपर उठाकर एकजुट कर रही है। सीजेपी भारत के सामाजिक ताने-बाने को फिर से बहाल करेगी जो कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर के विचार पर आधारित था।’
नेताओं की खरीद-फरोख्त पर क्या कहा
अभिजीत दीपके ने इस दौरान चुने हुए नेताओं की 'खरीद-फरोख्त' को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने गोवा में साल 2017 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया। उस दौरान विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। दीपके ने आरोप लगाते हुए कहा ‘हर कोई वोट चारी की बात कर रहा है मगर गोवा में तो उन्होंने विधायकों की ही चोरी कर ली थी।’
आपको बता दें सीजेपी ने गोवा में देशव्यापी जनसंपर्क अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की शुरुआत की है। इस दौरान सीजेपी के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका भी मौजूद थे। सीजेपी इस कैंपेन के जरिए गोवा के स्थानीय मुद्दों और युवाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए मंच देगी।
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