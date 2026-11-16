'सबसे पहले मैंने पकड़ा'; राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले AAP सांसद, 'लूट' के पैसे कहां हुए खर्च ये भी बताया
राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले AAP सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सांसद ने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने ही इस कथित चोरी को पकड़ा था।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले में एकबार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही सबसे पहले राम मंदिर में चंदा चोरी को पकड़ा था। संजय सिंह ने इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा प्रभु श्रीराम का मंदिर लूटकर कर देश भर में अपने कार्यालय बना रही है और उसी पैसे से विधायक-सांसद खरीदे जा रहे हैं।
संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे मंच से एक जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। आप सांसद कहते हैं ‘हजारों करोड़ रुपये की लूट प्रभु श्रीराम के मंदिर में भाजपाइयों ने की और ये मंदिर के नाम पर चोरी प्रभु श्रीराम के नाम पर चोरी सबसे पहले हिंदुस्तान में किसी ने पकड़ा तो मैंने पकड़ा। 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में खरीदी। 10 मिनट में साढ़े 16 करोड़ का घोटाला किया। और ऐसे एक नहीं 26 कागजात हैं मेरे पास। मैंने एसआईटी को दिया। मंदिर की चोरी करके प्रभु श्रीराम के नाम पर चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े-बड़े कार्यालय देश के अंदर बना लिए। आरएसएस के लोगों ने बड़े-बड़े कार्यालय बना लिए। राम का पैसा चुराकर विधायक सांसद खरीदते हो भाजपाइयों। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी राजनीति पर।’
और क्या-क्या बोले संजय सिंह?
संजय सिंह ने आगे कहा ‘राम का पैसा चुराते हो, भगवान का पैसा चुराते हो। भगवान के नाम पर जमीन खरीद में घोटाला किया। भगवान के नाम पर मंदिर के निर्माण में 40 पर्सेंट कमीशन खाई। भगवान के नाम पर चढ़ावे में 304 बार चोरी की। भगवान के नाम पर तुम लोगों ने उनके आभूषण चुराए। गले का हार चुरा लिया। उनके लिए आने वाली चांदी की ईंट चुरा ली। उनके लिए जो पादुका आई थी चुरा ली। और तो और एक पूर्व गृह सचिव थे हिंदुस्तान के उनकी सांस ने एक किलो सोने से जड़ित रामचरित मानस दिया था उसको चुरा लिया। तो कितने बड़े चोर हैं याद रखना। इनसे सावधान रहना।’
पहले भी कई बार कर चुके हैं यह दावा
आप सांसद कई मौकों पर पहले भी यह दावा कर चुके हैं। सांसद का कहना है कि उन्होंने 5 साल पहले चंदा चोरों का खुलासा किया था। वे कई टीवी इंटरव्यू में भी यह बात कह चुके हैं।
ट्रस्ट से लेकर मंंदिर मैनेजमेंट में बदलाव
आपको बता दें कि राम मंदिर कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट की जमकर फजीहत हुई थी। जांच के लिए एसआईटी घटित की गई और ट्रस्ट से लेकर मंदिर के मैनेजमेंट तक में कई बदलाव किए गए हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि यह मामला इस साल जून के पहले सप्ताह में सामने आया था, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था जो अबतक जारी है।
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