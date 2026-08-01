काम की बात: Delhi Lakshmi Yojana: 8 स्टेप में घर बैठे ऐसे करें आवेदन, हर महीने 2,500 रुपये दे रही सरकार
Delhi Laxmi Yojana का ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है। सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दे रही है। आप भी 8 स्टेप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं एक-एक स्टेप।
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर विजिट करना होगा।
स्टेप 2: अब होम स्क्रीन पर नजर आ रहे Apply/आवेदन टैब पर क्लिक करना होगा
स्टेप 3: इसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन के लिए आपको Citizen Login पेज पर Register Now पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5: अब आपके सामने Applicant Registration Form होगा। इसपर आधार नंबर, आधार पर छपा आपका नाम, लिंग, जन्मतिथि दर्ज करना होगा। इसके बाद कैप्चा दर्ज कर Continue पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको Registration ID और Password बना जाएगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
स्टेप 1: अब एकबार फिर dly.delhi.gov.in पर विजिट कर Registration ID और Password दर्ज कर लॉगिन करना होगा
स्टेप 2: इस योजना से जुड़े पात्रता से जुड़ सवाल के जवाब देने होंगे और शर्तों का सत्यापन करना होगा
स्टेप 3: पर्सनल डिटेल्स, आधार और मूलभूत जानकारी दर्ज करनी होगी
स्टेप 4: परिवार के सदस्यों की जानकारी सही तरीकें से दर्ज करें
स्टेप 5: अब आधार से लिंक्ड बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें
स्टेप 6: सभी जरूरी दस्तावेज तय फॉर्मैट में अपलोड करें
स्टेप 7: आवेदन को ध्यान से पढ़ें और सबमिट पर क्लिक कर दें
स्टेप 8: MP/MLA की मंजूरी वाला साइन किया हुआ पत्र अपलोड करें
स्टेप 8: Acknowledgment Receipt को डाउनलोड कर लें।
कौन-कौन-सी महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 से 60 वर्ष की आयु वाली वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।
- जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये तक है।
- दिल्ली में कम से कम 10 साल से स्थाई महिला नागरिक (आवेदक या उसके माता-पिता/पति)।
- ऐसा परिवार जिनकी 12 महीने में बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा न हो।
- केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना से पेंशन हासिल न मिल रही हो।
- टैक्स देने या जीएसटी फाइल करने वाली हों
- सरकारी कर्मचारी हों
- जिनके तीन से ज्यादा जीवित बच्चे हों
- जिनके पास चार पहिया वाहन हो
- जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो
आवेदन के लिए ये दस्तावेज लाएं साथ
- आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर
- वोटर आईडी
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- वार्षिक आय का विवरण
- ABHA ID/APAAR ID (यदि उपलब्ध हो)
- बिजली / गैस / पानी का बिल साथ लाएं
- पैन कार्ड
ध्यान रहे कि मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
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