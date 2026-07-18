कैसी है जंतर-मंतर से जबरन अस्पताल पहुंचाए गए सोनम वांगचुक की तबीयत? हेल्थ बुलेटिन जारी
सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को शनिवार सुबह भर्ती करवाया था। अस्पताल में उनके काफी टेस्ट किए गए हैं।
अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह जंतर-मंतर से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वांगचुक का वजन लगातार घट रहा था। 20 दिन के अनशन में उनका वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा घट चुका था। इस बीच सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है।
बुलेटिन में बताया गया है कि '59 वर्षीय वांगचुक को दिल्ली पुलिस सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर सफदरजंग लेकर आई थी। 20 दिन तक खाना न खाने के वजह से आई कमजोरी के वजह से उन्हें भर्ती करवाया गया। भर्ती के समय वह होश में थे और उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल भी स्थिर था। हालांकि उनमें डिहाइड्रेशन के लक्षण यानी पानी की कमी है। वहीं ब्लड गैस एनालिसिस से पता चला कि उन्हें कम्पेन्सेटेड एसिडोसिस है। इसके अलावा सीरम पोटैशियम का लेवल भी कम है और ब्लड शुगर 78 mg/dl है। दोबारा जांच करने पर भी उनका सीरम पोटैशियम का लेवल उतना ही पाया गया।
वांगचुक ने दवा लेने इनकार किया
हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि वांगचुक का यूरिनरी कीटोन भर्ती के समय 1+ था, जो दोपहर 1 बजे तक बढ़कर 3+ हो गया। इस दौरान उन्हें इंट्रावेनस (IV) फ्लूड देने की सलाह दी गई थी लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड या किसी भी अन्य तरह की दवा लेने से इनकार कर दिया। उनके बेहतर इलाज के लिए लगातार निगरानी और काउसलिंग जारी है।
पत्नी ने लिखा अस्पताल को पत्र
आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बताया है कि वांगचुक का अनशन अस्पताल में भी जारी है। उन्होंने कहा है कि वह पहले की तरह ही पानी और नमक का सेवन कर रहे हैं। गीतांजलि ने इसके साथ ही सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक पत्र लिखा है। पत्र में गीतांजलि ने वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि ये पत्र इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि अस्पताल की ओर से जानकारी नहीं दी जा र ही है।
मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ने क्या बताया?
सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बाम्बा ने वांगचुक का हेल्थ को लेकर अहम जानकारियां साझा की थीं। उन्होंने कहा था कि वो लंबे अनशन के वजह से थोड़े कमजोर हैं। उनके शरीर में डिहाइड्रेशन है और बाकी उनके वाइटल और पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। वे पूरी तरह अलर्ट और स्टेबल हैं। हम उन्हें थोड़े टाइम तक रखेंगे क्योंकि उनके ब्लड रिपोर्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइन हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।