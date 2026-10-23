दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट को बम की फर्जी धमकी, टेक ऑफ करने ही वाला था विमान
दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी मिली। विमान टेक ऑफ करने ही वाला था। जांच के बाद धमकी फर्जी निकली। इसके बाद विमान ने शाम करीब 5 बजे उड़ान भरी।
दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली जो बाद में फर्जी निकली। हालांकि एहतियात के तौर पर टेक-ऑफ से पहले ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को वापस बे में लाया गया।
इंडिया टुडे के मुताबिक, धमकी मिलने के बाद एयरलाइन ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया को पूरा किया और इसके बाद धमकी फर्जी करार दिया।
क्रू को धमकी भरा मैसेज मिला
फ्लाइट संख्या 6E 6091 टेक ऑफ की तैयारी में थी, तभी क्रू को धमकी भरा मैसेज मिला। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया के तहत उड़ान को रद्द कर दिया गया और विमान को वापस बे में लौटा दिया गया। विमान के पिछले हिस्से में मौजूद एक टॉयलेट में 'धमकी भरा संदेश' लिखा मिला था। नोट में चेन्नई के लिए उड़ान न भरने की चेतावनी दी गई थी।
जांच के बाद फर्जी निकली धमकी
इंडिया टुडे के मुताबिक, विमान को को दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। 'धमकी भरा संदेश' मिलने के एहतियातन विमान को वापस बे की तरफ लौटाना पड़ा। हालांकि जांच करने पर धमकी फर्जी निकली। इसके बाद विमान ने शाम करीब 5 बजे उड़ान भरी और लगभग 7 बजकर 40 मिनट पर चेन्नई में सुरक्षित लैंडिंग की।
अहमदाबाद से हैदराबाद आ रहे विमान को भी मिली थी धमकी
अहमदाबाद से हैदराबाद आ रहे एक विमान में 12 वर्षीय लड़की द्वारा कथित तौर पर बम होने की बात कहे जाने के बाद यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय (आरजीआईए) हवाई अड्डे पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया, हालांकि बाद में पाया गया कि छात्रा ने बिना सोचे-समझे यह बात कही थी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
धमकी निकली 12 वर्षीय छात्रा की शरारत
सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ शनिवार को स्कूल की 'ट्रिप' से हैदराबाद लौट रही थी। उसने एक सहपाठी से कहा कि ''विमान में बम है''।
सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान की गहन जांच
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह सुनने के बाद चालक दल के एक सदस्य ने पायलट को इसकी जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, हैदराबाद में उतरने के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान की गहन जांच की गई लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
अधिकारी ने कहा, ''छात्रा नाबालिग है, इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उसके शिक्षकों ने उसे समझाया है। उसने बिना सोचे-समझे यह बात कही थी और धमकी देने का उसका कोई इरादा नहीं था।''
(भाषा के इनपुट के साथ)
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