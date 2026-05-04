हाईवे-एक्सप्रेसवे बनेंगे हाई-टेक, पल-पल की होगी ट्रैकिंग; एनसीआर में लगेगा VMECS सिस्टम
एनएचएआई अपनी सहयोगी संस्था भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़े 35 स्थानों पर इसे स्थापित करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इन स्थानों पर लगे कैमरे और सेंसर हर वाहन की स्वचालित पहचान कर उसकी पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज करेंगे।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। एनसीआर में व्हीकल मॉनिटरिंग, एन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन सिस्टम (वीएमईसीएस) लगाया जाएगा। यह प्रणाली हाईवे से गुजरने वाले हर वाहन की रियल टाइम जानकारी जुटाएगी।
एनएचएआई अपनी सहयोगी संस्था भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़े 35 स्थानों पर इसे स्थापित करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इन स्थानों पर लगे कैमरे और सेंसर हर वाहन की स्वचालित पहचान कर उसकी पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज करेंगे। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों की सूचना संबंधित राज्य की ट्रैफिक पुलिस को भेजी जाएगी, जिससे तुरंत कार्रवाई हो सके। यह प्रणाली ग्रेप लागू होने के दौरान भी उपयोगी होगी और टोल से बचने के लिए चोर रास्तों से गुजरने वाले वाहनों से वसूली में मदद करेगी।
एक साथ 12 जानकारियों की जांच
वीएमईसीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ 12 तरह की जानकारियों की रियल टाइम जांच कर सकेगा। इसमें वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाण पत्र, बीमा की वैधता, भारत स्टेज (बीएस) मानक, पंजीकरण विवरण और फिटनेस सर्टिफिकेट शामिल हैं। यदि किसी वाहन के दस्तावेज अधूरे या समाप्त पाए जाते हैं, तो उसकी जानकारी तुरंत ट्रैफिक पुलिस को भेजी जाएगी।
यहां व्यवस्था लागू होगी
वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली, तावड़ू, मानेसर, पटौदी, बादली, झज्जर-बहादुरगढ़ और खरखोदा समेत कई इंटरचेंज व टोल प्लाजा पर सिस्टम लगाया जाएगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के मावलीकलां, दुहाई, डासना, दादरी, यमुना एक्सप्रेसवे, पलवल जैसे प्रमुख बिंदुओं पर भी यह व्यवस्था लागू होगी।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैक किया जा सकेगा
इस सिस्टम को पूरे कॉरिडोर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे संदिग्ध वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैक किया जा सकेगा। इससे चोरी के वाहन और फर्जी दस्तावेज वाले वाहनों की पहचान आसान होगी। साथ ही, यह व्यवस्था यातायात अनुशासन बनाए रखने में भी मददगार साबित होगी।
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