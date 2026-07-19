बदहाल सिस्टम की हद! दिल्ली में अस्पताल के बेड पर लेटे मरीज पर गिरा भारी-भरकम पंखा, कुछ घंटे बाद मौत
दिल्ली की जीटीबी अस्पताल से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां इलाज करने पहुंचे एक मरीज पर अचानक एक पंखा जा गिरा। इसके करीब तीन घंटे बाद उसकी मौत हो गई।
देश की राजधानी के सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की असलियत खोलने वाला एक बेहद ही हौरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह मामला दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल का है। यहां इलाज के दौरान भारी भरकम छत का पंखा अचानक अपनी जगह से उखड़ गया और सीधे इमरजेंसी बेड पर लेटे एक मरीज पर गिर गया।
इमरजेंसी वार्ड में अचानक हुए इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरा जैसा माहौल बन गया। वहीं इसके कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। इस गंभीर लापरवाही के वजह से अब अस्पताल प्रशासन और दिल्ली के स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में मरीज ठीक होने आते हैं, न कि इस तरह के हादसों का शिकान होने। मामला शनिवार रात का बताया जा रहा है और मरीज की पहचान मोहम्मद अकबर (42) के रूप में हुई है।
अपनी जगह से अचानक उखड़ कर नीचे गिरा पंखा
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, मोहम्मद अकबर को 18 जुलाई को जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया था। उन्हें हाइपरटेंशन, मेनिंगोएन्सेफलाइटिस और एस्पिरेशन निमोनिया की शिकायत थी। घटना शनिवार रात करीब साढ़े 9 बजे की है। एक नर्सिंग कर्मचारी अकबर का इलाज कर रहा था तभी इमरजेंसी वार्ड 27 में एक पंखा कथित तौर पर निकलकर मरीज पर जा गिरा।
मरीज ही नहीं नर्सिंग कर्मचारी भी हुआ चोटिल
अस्पताल के एक कर्मचारी ने बताया कि 'इलाज के दौरान पंखा सीधा मरीज के बिस्तर पर जा गिरा। इस दौरान मरीज का इलाज कर रहे नर्सिंग कर्मचारी को चोट आई।'
अस्पताल के कर्मचारी का कहना है कि मरीज और नर्सिंग कर्मचारी दोनों को ही चोट आई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया है कि मरीज की मौत रात 12 बजकर 16 मिनट पर हुई, यानी घटना के तीन घंटे से भी कम समय बाद।
मरीज की मौत का क्या कारण बताया गया?
हालांकि अस्पताल के आधिकारिक रिकॉर्ड यानी डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण हाइपरटेंशन, मेनिंगोएन्सेफलाइटिस और एस्पिरेशन निमोनिया बताया गया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में इलाज की गुणवत्ता के साथ ही घटना से जुड़ हालातों और स्वास्थ्य के बुनियादे ढांचे को लेकर चिंता जताई है।
सरकारी अस्पतालों की खस्ता हाल की पोल खुली
फिलहाल इस पूरे मामले में जीटीबी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस हादसे ने एकबार फिर दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खोल दी है।
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