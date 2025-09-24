हेल्थकेयर होराइजन 2.0: कैंसर से 70% मौतें देरी से पहचान के कारण, विशेषज्ञों ने बताई ये बड़ी वजहें

हेल्थकेयर होराइजन 2.0 में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में कैंसर के कारण होने वाली 70% मौतें इलाज में देरी से होती हैं। इस सम्मेलन में रोकथाम, शुरुआती जांच और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

'विकसित भारत 2047' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए मेडवेज हेल्थ फाउंडेशन ने दिल्ली में 'हेल्थकेयर होराइजन 2.0' सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश भर के डॉक्टर, पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स शामिल हुए। सभी विशेषज्ञों ने प्रिवेंटिव केयर, महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित करने और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

एचपीवी वैक्सीन और शुरुआती जांच सम्मेलन के पहले सेशन में डॉक्टरों ने एचपीवी वैक्सीन और शुरुआती जांच को महत्वपूर्ण बताया। यथार्थ सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के ग्रुप डायरेक्टर डॉ. सुदर्शन डे ने कहा, 'सर्वाइकल कैंसर को वैक्सीन की मदद से रोका जा सकता है।' वहीं, मारेंगो एशिया हॉस्पिटल्स के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड डॉ. अनिल कुमार धर ने CAR T-Cell थेरेपी में भारत की प्रगति पर बात की। वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी के प्रोफेसर और हेड डॉ. राकेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सही लाइफस्टाइल और रोकथाम से कैंसर को हराया जा सकता है।

सस्ती जांच और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा इस सम्मेलन में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बातचीत हुई। ईवन हेल्थकेयर की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. चंद्रिका कंबम ने जांच को सस्ता बनाने के लिए ओपीडी इंश्योरेंस की जरूरत पर जोर दिया। मैश (MASSH) हॉस्पिटल की लेप्रोस्कोपिक गायनोकोलॉजी एचओडी, डॉ. रश्मि श्रिया ने महिलाओं से एचपीवी टेस्ट और टीकाकरण करवाने की अपील की।

दूसरे सत्र में विशेषज्ञों ने वर्कप्लेस मेंटल हेल्थ, सस्ते इंश्योरेंस प्लान और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को स्वास्थ्य सेवा के लिए जरूरी बताया। इसमें मौजूद एक्सपर्ट्स का मानना था कि अस्पताल और डॉक्टर के साथ ही मानव संसाधन, सीएसआर और पॉलिसी रिफॉर्म्स भी अहम रोल निभा सकते हैं। इस सत्र में डॉ. रोहित गर्ग (माइंड वृक्ष), वंदना कामरा (द न्यू इंडिया एश्योरेंस), जय प्रकाश (एवेनिर हेल्थ), जयमालिनी रामरत्नम (आईडीपी एजुकेशन), समारा महिंद्रा (करियर) और अमित लखोटिया (आर1 आरसीएम) ने अपने विचार साझा किए।