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CJP प्रदर्शन में घायल युवती का हेल्थ बुेलेटिन जारी, गंभीर चोटें लगने के बाद वेंटिलेटर पर थीं; कैसी है हालत?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए निकले थे तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान 21 वर्षीय को भी गंभीर चोटें आई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवया गया।

CJP Protest
संसद की ओर बढ़ रहे CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी चार्ज किया था। (PTI Photo)

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान 21 वर्षीय युवती को गंभीर चोटें आई थीं। युवती को इसके बाद दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां अब भी इलाज चल रहा है। अस्पताल ने युवती का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है जिसमें बताया है कि उन्हें पांच दिन पहले ही वेंटिलेटर से हटा दिया गया था और अब उनकी हालत में काफी सुधार है।

बुटेलिन में बताया गया है कि ‘21 वर्षीय युवती को विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी एक घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद आरएमएल अस्पताल नई दिल्ली में लाया गया था, उनकी सेहत में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पांच दिन पहले ही उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था और अब वे खुद से सांस ले पा रही हैं। वे होश में हैं और प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। पिछले 72 घंटों से उन्हें मुंह से खाना औ तरल पदार्थ देना शुरू कर दिया गया था। वे खाने का अच्छे पचा भी रही हैं।’

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डॉक्टरों की निगरानी में है युवती

हेल्थ बुलेटिन में आगे बताया गया है कि ‘फिलहाल उनकी हालत स्थिर है लेकिन फिर भी लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।’

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मौत की अफवाह भी फैल गई थी

पुलिस की लाठीचार्ज के बाद ऐसे अफवाहें चलने लगी थीं कि युवती की मौत हो चुकी है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने घायल 21 वर्षीय प्रदर्शनकारी युवती के मौत के दावों को किया था। पुलिस ने 23 जुलाई को बताया था कि जंतर-मंतर पर एक महिला प्रदर्शनकारी की मौत की खबरें गलत हैं। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर कहा, ‘यह सूचित किया जाता है कि य जीवित है और अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।’

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क्या हुआ था 20 जुलाई के दिन?

आपको बता दें कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और उसके आस-पास इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी संसद मार्च के तहत संसद की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इस दौरान भगदड़ मच गई थी। हर कोई पुलिस के डंडे से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगा था। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए जिनमें से कुछ को तो ज्यादा चोटें लगने की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा था।

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