'सरकार पर रखें भरोसा'… शिखर धवन की नसीहत पर बुरी तरह भड़की CJP, जमकर सुनाया
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। इसपर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिय दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी प्रतिक्रिया दी है। धवन ने कहा है कि मुश्किल वक्त में सब्र रखना और संस्थाओं और सरकार पर भरोसा रखना जरूरी है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्त आशुतोष रांका ने भी धवन की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है।
धवन ने एक्स पर लिखा 'हमारे युवा हमारे देश का भविष्य हैं। उनके सपनों को समझना जरूरी है पर साथ ही, मुश्किल वक्त में सब्र रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। मेरा मानना है कि हर चुनौती का समाधान सब्र से निकलता है। भारत हमेशा आगे बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा।'
आशुतोष रांका ने धवन की पोस्ट पर लिखा ‘तू इधर उधर की न बात कर ये बता कि काफिला क्यूं लुटा?’
युवराज सिंह भी छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों पर बोल चुके
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की है जिसमें लिखा है कि ‘हर बच्चे, स्टूडेंट्स, महिला और पुरुष को शांति से सीखने, सुरक्षा के साथ बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। आपकी भलाई और खुशहाली ही एक उज्जवल भारत की नींव है। आइए हम सब मिलकर देखभाल, अवसर और उम्मीद से भरे समाज का निर्माण करें। बातचीत के जरिए हम भारत के भविष्य की खातिर सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं।’
रांका ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर भी उठाए सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक्स हैंडल के जरिए एलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। रांका ने इसपर सवालल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ‘अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धमेंद्र प्रधान टॉप पर हैं।’
प्रधान को हटाने की मांग
उन्होंने आगे कहा 'पेपर लीक एक संगठित लूट का गिरोह बना हुआ है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धमेंद्र प्रधान को हटाइए और सिस्टम में जवाबदेही लेकर आइए।'
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