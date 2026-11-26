'भाजपा की राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है?', PM मोदी और अमित शाह पर बरसे सौरभ दास
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास ने कहा है कि भाजपा की राजनीति से डरने वाले नहीं हैं और युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास ने पासपोर्ट में कथित गड़बड़ियों और एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर एकबार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सौरभ दास ने इसे पूरी तरह से हास्यस्पद करार दिया है।
सौरभ दास ने अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी किया है जिसमें बताया है कि ‘मेरी नागरिकता पर खतरा जितना हास्यस्पद और बेतुका है उतना ही जरूरी यह समझना है कि यह क्या दिखाता है- मोदी-शाह के टूलकिट का एक नया हथियार। किसी नागरिक से उसकी पहचान ही छीन लेना। अब बात सिर्फ विरोध की आवाज को दबाने तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि इस देश में किसी के नागरिक होने पर ही सवाल उठाया जा रहा है। क्या मोदी-शाह के राज में भाजपा की राजनीति अब इतनी नीचे गिर चुकी है?’
और क्या-क्या बोले सौरभ दास?
बयान में सौरभ दास ने आगे कहा ‘मैं इस तरह की निचले स्तर की राजनीति से डरने वाला नहीं हूं। मैं युवाओं की बेरोजगारी, एजुकेशन में सुधार, पेपर लीक, पर्यावरण को रहे नुकसान और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाता रहूंगा। मेरी निजी जिंदगी से मेरी पीढ़ी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए पढ़ाई, नौकरी, आजादी और भविष्य जरूरी है। मेरी निजी जिंदगी को लेकर तूल दिए गए किसी भी सस्ते और झूठे विवाद से यह बात बदलने वाली नहीं।’
एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद से हमलावर हैं दास
आपको बता दें कि सौरभ दास का यह बयान ऐसे समय में पर आया है जब हाल में उन्हें पासपोर्ट में गड़बड़ी हवाला देकर एयरपोर्ट पर रोका गया था। वे ऑक्सफोर्ट यूनिविर्सटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किए गए थे जहां उन्हें 'कॉकरोच आंदोलन' पर बोलना था, लेकिन एयरपोर्ट पर रोके जाने के कारण वह यात्रा नहीं कर सके। सौरभ दास ने विदेश जाने की अनुमति न दिए जाने पर इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि सौरभ दास के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है और इसी वजह से उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था।
सीजेपी का आरोप- लुकआउट नोटिस के बारे में नहीं बताया
वहीं सीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सौरभ दास को रोके जाने के अधिकारियों ने सिर्फ इतना बताया था कि पासपोर्ट में गड़बड़ियां हैं जबकि लुकआउट नोटिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। दास ने कहा है कि उन्हें विमान में बैठने से रोकने का कोई ठोस आधार नहीं था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग