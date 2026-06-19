'मुझे फांसी दे दो'… मेड की निर्मम हत्या कर पुलिस से बोला आरोपी डॉक्टर, जांच में अबतक क्या-क्या पता लगा?
वो बीते 15 साल से डॉक्टर के परिवार की सेवा कर रही थी। परिवार को उसपर पूरा भरोसा था। मगर डॉक्टर को मेड पर क्या शक था कि उसने बैट और चाकू से कथित तौर पर उसकी निर्मत हत्या कर दी। पुलिस जांच में अबतक क्या-क्या सामने आया है?
दक्षिण दिल्ली के पॉश माउंट कैलाश इलाके में 45 वर्षीय महिला को बैट और चाकू से कई वार कर कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है जो कि घटनास्थल पर ही मिला। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर ने जो जानकारियां दीं वह काफी हैरान कर देने वाली हैं।
आरोपी डिप्रेशन का शिकार है और उसका ईलाज चल रहा है। वह बीते 10 साल से डिप्रेशन और ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ रहा है। मृतक महिला बीते 15 साल से उसके घर पर बतौर मेड काम कर रही थीं।
पत्नी से बहस हुई और फिर…
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक, पुलिस को शक है कि मेड को काम से निकालने को लेकर डॉक्टर की अपनी पत्नी से बहस हुई और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से बैट और चाकू बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल हत्या को अंजाम देने में किया गया। पुलिस को गुरुवार सुबह 11.32 मिनट पर सूचना मिली थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि ‘मुझे फांसी दे दो।’
पड़ोसी ने देखा महिला का शव
मृतक महिला का नाम मीना (45) है। मीना का शव बंग्ले की छत पर खून से लथपत हालात में पड़ा था। इस दौरान सामने दूसरी बिल्डिंग के निवासियों ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद घटनास्थल की जांच करने और फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध टीम को बुलाया गया।
मीना को काम पर नहीं रखना चाहता था?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर को हिंसक ख्याल आ रहे थे और वह सोच रहा था कि क्या उसे अपनी पत्नी, बेटे या खुद की जान ले लेनी चाहिए। आरोपी मीना को काम पर नहीं रखना चाहता था और इसे लेकर पत्नी से भी विवाद चल रहा था। आरोपी की पत्नी मीना को काम पर रखना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह परिवार के लिए काफी मददगार साबित हुई है। आरोपी की मां जब कैंसर से जूझ रही थी तो तब भी मीना ने काफी अच्छे से देखभाल की थी।
काला जादू को लेकर हत्या?
आरोपी को शक था कि मीना काला जादू करती थी। पुलिस के मुताबिक, इसी शक में डॉक्टर ने मीना को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है और जांच कर हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।
मृतक महिला के बेटे ने क्या बताया?
पीड़िता का परिवार अब भी यह समझ नहीं पा रहा है कि यह घटना कैसे हुई। मीना के बेटे रॉबिन ने बताया कि 'मां पिछले 15 सालों से डॉक्टर के घर पर तौर पर काम कर रही थी। मेरे दोस्त ने फोन करके मुझे बताया कि उनकी मौत हो गई है और मैं वहां आ जाऊं। मेरी मां हमेशा की तरह सुबह करीब सात बजे निकलीं और नौ बजे तक वहां पहुंच गईं।'
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