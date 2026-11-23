ब्रेजा कार के लिए बारात लौटाने का आरोप, दिल्ली पुलिस में तैनात आरोपी दूल्हा सस्पेंड
दुल्हन के पिता आरोप है कि 6 महीने पहले उनके बेटी की शादी सोनीपत के ही गोहाना के गांधी नगर के रहने वाले दिल्ली पुलिस में तैनात कुलदीप से हुई थी लेकिन ब्रेजा और सोने के गहनों की मांग की गई।
सोनीपत में दहेज में कथित तौर पर ब्रेजा कार न मिलने के वजह से शादी तोड़ने और बारात लौटाने के मामले में दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे पर एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस में तैनात जवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर घटना के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से संस्पेंड किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कुलदीप के आचरण को बेहद गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
कांस्टेबल ने रखा अपना पक्ष
वहीं कांस्टेबल कुलदीप अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ और मनगढ़ंत बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी ब्रेजा कार की मांग नहीं कि और इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब किया गया है। कुलदीप ने बताया है कि ‘मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं ब्रेजा गाड़ी मांग रहा हूं जबकि मैंने आज तक उनसे कभी कोई डिमांड नहीं की। रिबन काटने के लेकर थोड़ी सी कहासुनी हुई थी और उसी बहस को बड़ा कर दिया गया। लड़की के घरवालों और रिश्तेदारों ने ऐसा बवाल किया कि मुझे सोशल मीडिया पर दरिंदा बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो वायरल कर दी। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। एकबार मामले की अच्छी तरह से जांच की जाए।’
रिबन काटने के लेकर क्या विवाद
रिबन काटने को लेकर हुए विवाद पर कांस्टेबल ने बताया कि ‘उन्होंने कहा कि रिबिन काट लीजिए। मैंने कहा तुम्हारी तो कोई व्यवस्था नहीं है अब तुम्हें रिबन की पड़ी है जब से हम इधर-उधर भटक रहे जब से तुमने हमारा ध्यान नहीं दिया। कहने लगे कि तूझे रिबन तो काटना पड़ेगा हमने पैसे लगा रखे हैं। इतना होते ही वहां गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। फिर मैंने माफी भी मांग ली क्या पता उनकी प्री-प्लानिंग लग रही है मुझे तो पैसे एंठने की। अब 32 लाख रुपये की डिमांड कर रहे है। उनके पास ऐसा कोई वीडियो भी नहीं जिसमें मैं किसी को मारता हुआ दिख रहा हूं। मैंने बारात को वापस जाने के लिए नहीं कहा। बारात को उन्होंने ही वापस लौटाया था। जबकि पूरी बारात ने हाथ जोड़कर विनती की मामले को शांत कर दिया जाए लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने बारात घर को अंदर से बंद करवा दिया और फिर मैंने पुलिस को बुलाकर वहां से बारत को निकाला। मैं आज भी शादी के लिए तैयार हूं और इसका किसी गाड़ी से कोई संबंध नहीं। मैं तो कुछ लोगों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हूं। वो कह रहे हैं कि मैं बारात में 1200 लोगों को लेकर आया जबकि मेरे साथ सिर्फ 25-30 लोग ही थे।’
क्या हैं दुल्हन के पिता के आरोप
दुल्हन के पिता का आरोप है कि 6 महीने पहले उनके बेटी की शादी सोनीपत के ही गोहाना के गांधी नगर के रहने वाले दिल्ली पुलिस में तैनात कुलदीप से हुई थी लेकिन ब्रेजा और सोने के गहनों की मांग की गई। वेस्ट रामनगर के रहने वाले दुल्हन के पिता ने सेक्टर-27 थाना पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है।
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