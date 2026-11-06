दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले GRAP-3 लागू, 'गंभीर' श्रेणी के करीब वायु प्रदूषण; किन चीजों पर लगेगी पाबंदी?
GRAP-III Imposed In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वायु प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचने को है। इसी के साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू स्टेज-3 प्रदूषण प्रतिबंध भी लागू हो गए हैं।
GRAP-III Imposed In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचने को है। इसी के साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू स्टेज-3 प्रदूषण प्रतिबंध भी लागू हो गए हैं।
दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 तक पहुंच गया है। इसी को देखते हुए 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' ने एहतियाती कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से GRAP-3 की पाबंदी लागू की है। इससे पहले सोमवार (2 नवंबर) को तत्काल प्रभाव से ग्रैप-2 लागू किया गया था।
किन चीजों पर पाबंदी
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह से रोक शामिल है जैसे की मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, ट्रेंचिंग और रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांटों का खुले में संचालन करना शामिल है।
इन वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हुए
दिल्ली-एनसीआर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंटर-स्टेट डीजल बसों के राजधानी में प्रवेश करने या चलने पर रोक रहेगी। रेत और सीमेंट जैसी सामग्री के ट्रांसपोर्ट पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर जनरेटर सेटों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है।
ऑफिस और स्कूलों के लिए क्या निर्देश?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल पर काम करने की सलाह दी गई है। वहीं छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए पांचवीं क्लास तक स्कूलों को बंद रखने और क्लास ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
राजधानी में धुंध की घनी चादर छाई
राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को धुंध की घनी चादर छाई रही, जिससे वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट आई। दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 30 पर सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि शेष केंद्रों पर यह बेहद खराब श्रेणी में रही। रोहिणी में सबसे अधिक 475 एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) दर्ज किया गया, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में यह 472 रहा।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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